Tập chơi xe phân khối lớn, chọn xe máy 250cc có phù hợp?

Một chiếc xe phân khối lớn lên tới cả nghìn phân khối, kích thước đồ sộ, gầm rú mạnh mẽ có thể trông ngầu và khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Nhưng với những người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm kiểm soát những "quái thú" đó, ngồi lên trên và cầm lái có thể là một quyết định sai lầm.

Việc lựa chọn một chiếc phân khối lớn không phù hợp với khả năng điều khiển có thể gây ra những sự cố đáng tiếc. Ảnh: Yamaha

Và đó là lý do những xe máy 250cc ngày càng được giới chuyên gia và những biker có kinh nghiệm khuyên dùng như một lựa chọn khởi đầu lý tưởng.

Kích thước và sức mạnh “vừa đủ” cho người mới