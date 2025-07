Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng kỳ vĩ nhất hành tinh

Trong bài “World’s Largest Cave in Vietnam Has Its Own Weather System and Rainforest” (tạm dịch: Hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam có hệ thống thời tiết và rừng mưa riêng), T+L ca ngợi Sơn Đoòng là “kỳ quan thiên nhiên siêu thực”, sở hữu những vòm đá khổng lồ, rừng nguyên sinh, sông ngầm và khí hậu biệt lập.

Ảnh: Ryan Deboodt