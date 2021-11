Tạp chí chí điện tử không được xuất bản như báo điện tử

Your browser does not support the audio element.

Đó là một trong những ý kiến tham luận của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại hội thảo "Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan báo chí khối Đảng ở Trung ương và địa phương".

Hội thảo trên do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) và Viện Khoa học Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đồng chủ trì tổ chức ngày hôm qua, 13/11.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung tham luận về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm tới quá trình thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025 như việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan báo chí khối Đảng ở trung ương và địa phương; cần làm gì để sau sắp xếp, kiện toàn, các tòa soạn hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn…

Tình trạng "báo hóa" tạp chí

Tại hội thảo, trong bài tham luận của mình, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết: Bộ Thông tin và Truyền thông đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các cơ quan báo chí tại 29/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 33/33 tổ chức Hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 31/31 địa phương (chỉ còn Báo Tuổi trẻ vẫn đang thuộc Thành đoàn TPHCM) và 72 cơ quan báo nói, báo hình.