Tập ăn dặm cho bé là thử thách cam go đối với nhiều bà mẹ, bạn đã biết cách để chiến thắng?

Do đó, mẹ nên tìm hiểu kỹ về cách thức cũng như những lưu ý trong suốt quá trình trước khi tập ăn dặm cho bé, từ thời điểm bắt đầu, cách cho bé ăn dặm cho đến dụng cụ ăn của con. Điều quan trọng khi cho bé ăn dặm là nhất thiết mẹ phải hiểu được nhu cầu của con, cơ địa con thích nghi và an toàn với loại thực phẩm nào… Bên cạnh đó là cách chế biến thực đơn ăn dặm cho ngon và đảm bảo dưỡng chất nhất, cách cho con ăn, cách đối phó với các tình huống liên quan... cũng cần nắm bắt kịp thời để tập cho bé ăn dặm một cách thuận lợi, hiệu quả. Vậy nên, khi con bước vào tuổi ăn dặm, nhiều bố mẹ khá vất vả trong việc tập cho con ăn đúng cách và đầy đủ dưỡng chất. Kể cả một số mẹ không phải sinh con lần đầu cũng vẫn lúng túng bởi mỗi đứa trẻ khác nhau sẽ có những đặc điểm riêng khác nhau, đòi hỏi quá trình tập ăn dặm phải linh hoạt và sâu sát với con. Việc tập cho bé ăn dặm đúng cách và hiệu quả để con thích thú với việc ăn uống là vô cùng quan trọng. # Trẻ mấy tuổi bắt đầu được ăn dặm Đây là câu hỏi của hầu hết các chị em phụ nữ nuôi con nhỏ, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ. Thông thường bé có thể bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng cho tới 1 tuổi. Khi bé được 4 đến 6 tháng tuổi, bé bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mà sữa mẹ không thể đáp ứng đủ hoàn toàn các chất dinh dưỡng cần thiết, chính vì thế lúc này bé cần bổ sung thêm các thức ăn khác như bột ăn dặm, cháo, rau, hoa quả....

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu tập ăn dặm cho trẻ quá sớm có thể khiến trẻ bị đau dạ dày và ảnh hưởng tới vị giác. Ngược lại, nếu cho trẻ ăn dặm quá muộn cũng có thể khiến trẻ bị rối loạn cấu trúc thức ăn, cơ hàm phát triển yếu. Đồng thời, bé sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng do không nhận đủ năng lượng trong ngày. Vì vậy, bố mẹ nên xác định đúng thời điểm ăn dặm cho trẻ.



Trẻ được khoảng 6 tháng tuổi là thời điểm phù hợp mà bạn có thể bắt đầu tập ăn dặm cho bé. Bởi vì ở giai đoạn này, bé đã hoạt động nhiều hơn trước, cơ thể cũng tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Do đó, sữa mẹ không thể cung cấp đủ năng lượng cho bé hoạt động mỗi ngày. Do đó, bạn cần bổ sung thêm các chất dinh dưỡng bên ngoài để bù đắp phần năng lượng thiếu hụt đó.



# Những nguyên tắc khi xây dựng thực đơn ăn dặm cho bé



Giai đoạn tập ăn dặm, hệ tiêu hóa của trẻ rất non nớt và nhạy cảm nên việc lựa chọn thực phẩm, cách chế biến, cách ăn, lượng ăn đều phải hết sức cẩn thận. Cụ thể, khi xây dựng thực đơn ăn dặm cho bé, các bố mẹ cần ghi nhớ những nguyên tắc điển hình dưới đây để đảm bảo cho con yêu luôn khỏe mạnh, tăng cân tốt và phát triển toàn diện.