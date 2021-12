Ảnh minh họa/INT. Ảnh minh họa/INT.

Đó là khi lòng ta chông chênh, lắng lo, tuyệt vọng,… trước công việc, những biến cố hay bi kịch xảy ra trong cuộc đời. Chẳng ai biết trước được chữ “ngờ” nhưng biết tạo vùng an toàn cho bản thân luôn là điều cần thiết!

Ai trong đời lại không muốn mình được an toàn, bởi chẳng ai cảm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh bất an. Tạo vùng an toàn cho bản thân là làm tất cả những gì để không có những bất trắc, những điều đáng tiếc, đáng buồn xảy ra đối với bản thân. Và cuối cùng là trong sâu thẳm lòng mình, ta luôn cảm thấy an yên, hài lòng với cuộc sống hiện tại.