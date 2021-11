Tạo hình của 'điên nữ' Harley Quinn thay đổi ra sao sau các phần phim của DC?

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn – Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn (2020)

Đúng với tên gọi dài dòng của bộ phim, Harley Quinn trong phim riêng của mình đã lột xác hoàn toàn. Khác hẳn so với phong cách tối tăm, đáng sợ trong Suicide Squad, phong cách thời trang trong Birds of Prey của Harley Quinn trông tinh nghịch, vui vẻ, trẻ trung hơn và có phần khác xa với nguyên tác truyện.

Harley Quinn xuất hiện với bộ tóc ngắn mới, tay áo tua rua và crop top màu hồng (hoặc một bộ jumpsuit màu vàng) phối với chiếc vòng cổ đầy màu sắc và phong cách trang điểm lòe loẹt đặc trưng. Và Harley cũng không bỏ quên chiếc gậy bóng chày của mình. Không còn sở hữu thời trang gợi cảm của năm 2016, Harley Quinn của năm 2020 lại phóng khoáng, vui nhộn và mang nét tự do của một cô gái vừa chia tay mối tình độc hại.

The suicide squad – Suicide squad: Điệp vụ cảm tử (2021)

Trang phục của Harley Quinn trong The suicide squad khác với cả hai lần xuất hiện trước đây của cô. Harley Quinn quay trở lại với thiết kế màu đỏ và đen mang tính biểu tượng trong truyện tranh. Phong cách thời trang lần này lấy ý tưởng từ bộ đồ hề bodysuit trong Batman: The animated Series, cũng như các lần xuất hiện khác trong DC Comics.