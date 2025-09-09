Tạo dấu ấn cho bản phối với 5 mẫu mắt kính đầy cá tính

Trong mùa thu năm nay, mắt kính dáng oval đang trở thành món phụ kiện không thể thiếu với các chị em. Kiểu dáng này trở lại như một lời gợi nhớ những năm 1990, đồng thời làm mới tư duy thẩm mỹ tinh gọn và sắc sảo hơn. Khác với những đường cong cổ điển ngày trước, phiên bản kính oval hiện tại được điều chỉnh tỷ lệ gọng, mở rộng hơn đôi chút ở chiều ngang và phối màu sẫm hơn hoặc chuyển sắc để tạo nên vẻ cân bằng giữa nét retro và đương đại. Với chiếc váy cắt cúp nữ tính, Rosé (BLACKPINK) chọn chiếc kính gọng oval màu nâu khơi gợi tinh thần cổ điển. Gọng kính nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt với đường bo oval giúp tôn lên sống mũi thanh thoát và đôi mắt biết nói của nữ ca sĩ - Ảnh: Freepik