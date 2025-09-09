Tạo dấu ấn cho bản phối với 5 mẫu mắt kính đầy cá tính
09/09/2025 19:58
Trong đường đua thời trang 2025, mắt kính đang trở thành món phụ kiện nổi bật với những xu hướng mới mẻ, phá cách, mang đậm tinh thần thời trang đương đại.
Trong mùa thu năm nay, mắt kính dáng oval đang trở thành món phụ kiện không thể thiếu với các chị em. Kiểu dáng này trở lại như một lời gợi nhớ những năm 1990, đồng thời làm mới tư duy thẩm mỹ tinh gọn và sắc sảo hơn. Khác với những đường cong cổ điển ngày trước, phiên bản kính oval hiện tại được điều chỉnh tỷ lệ gọng, mở rộng hơn đôi chút ở chiều ngang và phối màu sẫm hơn hoặc chuyển sắc để tạo nên vẻ cân bằng giữa nét retro và đương đại. Với chiếc váy cắt cúp nữ tính, Rosé (BLACKPINK) chọn chiếc kính gọng oval màu nâu khơi gợi tinh thần cổ điển. Gọng kính nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt với đường bo oval giúp tôn lên sống mũi thanh thoát và đôi mắt biết nói của nữ ca sĩ - Ảnh: Freepik
Ngoài ra thì mắt kính oval mang đến ngôn ngữ thời trang tối giản khi được kết hợp cùng áo sweater, blazer phom rộng, váy dáng dài, hay chỉ đơn giản là áo tank top và chân váy xoè. Taeyeon (SNSD) chọn kiểu kính oval gọng đen làm tăng thêm nét cổ điển pha chút học đường hiện đại. Cô phối chiếc kính này cùng áo sweater dáng suông, bên trong chiếc sơ mi trắng cổ bẻ tinh tế. Tổng thể trang phục được hoàn thiện bằng chân váy xếp ly màu xám, tất trắng cao cổ và giày đen cổ điển, tạo nên dáng vẻ trẻ trung, chỉn chu mà vẫn đầy cá tính - Ảnh: Freepik
Những chị em theo đuổi phong cách nữ tính không nên bỏ lỡ những mẫu mắt kính với kiểu dáng tròn mềm mại, trẻ trung và giàu chất thơ. Dáng kính tròn có khả năng làm dịu các đường nét mạnh, cân bằng tỷ lệ khuôn mặt và tạo nên vẻ hài hòa tự nhiên của khuôn mặt - Ảnh: Freepik
Phần gọng mảnh, bo tròn đều ở cả tròng lẫn cầu kính giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và có chiều sâu cho khuôn mặt. Trong những bản phối thời trang, các chị em có thể diện mắt kính tròn bên cạnh những chiếc váy midi hoa nhí, sơ mi lụa hay cardigan mỏng phối cùng chân váy chữ A gợi nên vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào - Ảnh: Freepik
Trong xu hướng thời trang 2025, gọng kính dày trở thành điểm nhấn táo bạo cho phong cách cá nhân, mang hơi thở hoài cổ nhưng được làm mới bằng chất liệu nhẹ và đường nét tinh tế. Không chỉ gợi nhớ hình ảnh cổ điển của thập niên 1970–1980, gọng kính dày còn tạo nên vẻ hiện đại, mạnh mẽ và cá tính cho người đeo - Ảnh: Freepik
Các nhà mốt khai thác đa dạng bảng màu từ đen bóng cổ điển, nâu sừng, be ấm áp cho đến những sắc trong suốt hay ánh kim. Với khả năng kết hợp linh hoạt cùng những trang phục đơn giản như áo sơ mi, quần jeans hoặc các bản phối mang hướng streetwear (thời trang đường phố) năng động... gọng kính dày trở thành phụ kiện nâng cấp diện mạo đáng chú ý cho các chị em vào mùa thu năm nay - Ảnh: Freepik
Sự trở lại của các thiết kế kính không gọng tiếp tục gây ấn tượng nhờ sự tinh giản và sang trọng tuyệt đối. Thiết kế tối giản này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, gần như “vô hình”, giúp gương mặt trở nên sáng sủa và thanh thoát hơn. Các thương hiệu lớn chú trọng vào chi tiết cầu kính, bản lề hay chất liệu tròng cao cấp để tạo sự khác biệt tinh tế thay vì phô trương kiểu dáng. Kính không gọng dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách, từ trang phục công sở thanh lịch cho đến các bản phối hiện đại. Đây chính là lựa chọn của những ai theo đuổi tinh thần “less is more” nhưng vẫn muốn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp - Ảnh: Freepik