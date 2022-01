Tăng trưởng quý 4 giúp bán lẻ công nghệ vượt đại dịch

Trong khi đó, Công ty cổ phần Thế Giới Số (HoSE: DGW) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục với các con số lần lượt: 7.922 tỷ và 327 tỷ đồng. So với cùng kỳ, ghi nhận sự tăng trưởng 98,2% doanh thu và 284,7% lợi nhuận.

Cả năm 2021, Digiworld đạt 20.846 tỷ doanh thu, 640,6 tỷ lợi nhuận, tăng 66,3% và 153,2% so với cùng kỳ. Công ty đạt 137% kế hoạch doanh thu và 213,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Để có quý 4 thành công, lệnh nới lỏng giãn cách đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Điều này dẫn đến sức mua dồn nén của người tiêu dùng một thời gian dài được mở ra. Thêm vào đó, khai giảng năm học mới cộng với nhu cầu làm việc từ xa khiến nhu cầu sản phẩm công nghệ tăng lên. Cuối cùng, sự ra mắt dòng iPhone 13 cũng góp phần lớn vào doanh thu bán lẻ.

Tại Digiworld, ngành hàng laptop và máy tính bảng tăng trưởng vượt trội nhất với 3.340 tỷ doanh thu – tăng 179% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này do giãn cách xã hội nới lỏng, các đơn hàng tắc nghẽn trong quý 3 được giải phóng. Ngoài ra, lượng đơn hàng lớn của thời điểm “Back to school” quý 4 – mùa xu hướng học tập làm việc tại lên ngôi, máy tính càng thêm thiết yếu.