Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22%, cao nhất trong hơn một thập kỷ

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập khi phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, sáng 5/10.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Văn Thắng thông tin, chỉ trong quý 3, nước ta phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 là 4 cơn bão lớn liên tiếp. Đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, cả hệ thống đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, trong thời gian rất ngắn. Tình hình kinh tế -xã hội 9 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

"Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay", Bộ trưởng Tài chính nêu rõ.