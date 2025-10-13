'Tăng trưởng đạt 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030'

Sáng nay (13-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Trong bài viết với tiêu đề: Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nhấn mạnh Đại hội lần này sẽ là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh và quyết tâm đổi mới toàn diện của toàn Đảng bộ để góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Thể chế từ 'điểm nghẽn của điểm nghẽn' thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng bộ Chính phủ hiện nay với 51 tổ chức đảng với hàng trăm nghìn đảng viên, là một đảng bộ lớn trực thuộc Trung ương, được thành lập theo Quyết định 243-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với các mặt công tác của Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp.

Đây là bước phát triển mang tính chiến lược, vừa kế thừa, phát huy vai trò của Ban Cán sự đảng Chính phủ trước đây, vừa đặt nền móng cho sứ mệnh kiến thiết và quản trị quốc gia hiện đại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Chính phủ, nhất là về các quyết sách chiến lược, các trụ cột và động lực phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, Đảng ủy Chính phủ đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.