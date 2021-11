Tăng phụ cấp cho người trực tiếp chống dịch ở vùng có nhiều ca mắc Covid

Your browser does not support the audio element.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, ngày 19/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết 145 quyết nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch.

Tại các địa phương có số người mắc Covid-19 cao, người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người mắc Covid-19, nghi mắc Covid-19 tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (trừ trường hợp người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế…) được hưởng chế độ phụ cấp với mức 450.000 đồng/ngày.

Người làm công việc kiểm soát nhiễm khuẩn; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, người mắc Covid-19; người thu gom chất thải, đồ vải, vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế; người làm nhiệm vụ bảo vệ… được hưởng phụ cấp 300.000 đồng/ngày.