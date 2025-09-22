Tảng núi 'khủng' bất ngờ lăn xuống đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh, nghi do sét đánh

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc 1 tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống khu vực đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, người dân đi đường phát hiện tảng đá cỡ lớn từ trên núi bị vỡ rồi lăn xuống đường.