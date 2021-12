Tặng mũ bảo hiểm nâng cao ý thức an toàn giao thông

Your browser does not support the audio element.

Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tưởng chừng đơn giản, nhưng lại cần tuân thủ nhiều tiêu chuẩn để có thể bảo vệ tối đa cho người di chuyển bằng xe máy.

Đội mũ bảo hiểm đúng cách

Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, năm 2010, nước ta có gần 12.000 người chết vì tai nạn giao thông. Đến 2019, số ca giảm xuống còn 8.000 người. Như vậy, trong 9 năm, số ca tử vong vì tai nạn giao thông chỉ giảm được 4.000, trung bình giảm 445 ca/năm.