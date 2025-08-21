Tăng liên tiếp, tỷ giá USD thiết lập mặt bằng mới, vượt mốc 26.500 đồng

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định VND vẫn giảm giá dù đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế, do Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng. Đơn vị này dự báo xu hướng mất giá của VND có thể kéo dài đến cuối năm, với biên độ tăng khoảng 3%-3,5%.

Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược, giá USD trong nước vẫn tăng lên dù nguồn ngoại tệ ở mức cao có thể đến từ tâm lý lo ngại thanh khoản trên thị trường. Thông thường, mức bình quân dự trữ ngoại hối phải đạt 3 tháng nhập khẩu nhưng 3 tháng đầu năm, con số nhập khẩu lên 105 tỷ USD, 7 tháng lên 252,26 tỷ USD trong khi số dự trữ ngoại hối thì chưa đến 100 tỷ USD. Thêm vào đó, nhập khẩu có tốc độ tăng nhanh cũng sẽ đẩy nhu cầu ngoại tệ lên cao để thanh toán đơn hàng.

Lý giải giá USD tăng trong bối cảnh nguồn ngoại tệ dồi dào, cũng như đi ngược với xu hướng giảm giá trên thị trường thế giới, Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu chuyên gia tài chính cho rằng, về lý thuyết, khi giá USD giảm thì tiền đồng tăng giá.

Ngược lại, Công ty Yuanta Việt Nam cho rằng áp lực lên tỷ giá sẽ hạ nhiệt nhờ đồng USD quốc tế suy yếu, sau khi nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng Chín.

Trước đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thừa nhận tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Những áp lực và thách thức từ cả bên ngoài lẫn trong nước đang tác động tới điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2025. Các tổ chức tài chính lớn liên tục cảnh báo về triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu.

Mặc dù lạm phát toàn cầu đã hạ nhiệt phần nào, song nguy cơ tăng trở lại vẫn hiện hữu, nhất là khi chính sách thuế quan của Mỹ có những thay đổi nhanh chóng. Kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm rõ rệt, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu - một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Song song đó, thị trường tài chính-tiền tệ quốc tế diễn biến khó lường, không chỉ gây tác động về mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền tảng kinh tế.

"Trong bối cảnh đó, nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến, tùy từng giai đoạn mà đặt ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững," lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho hay./.