Tang lễ của cặp song sinh người Việt tử vong ở Đức: Gia đình chỉ có thể xem qua livestream, không đủ chi phí để đưa hai con về an táng

Trong buổi lễ, những ca khúc yêu thích của cặp song sinh như “Morning has broken” của Cat Stevens và “My Heart Will Go On” do Céline Dion thể hiện đã được ngân lên. Các khách viếng thăm, gồm cả người Đức và người Việt, khó có thể kìm nén cảm xúc.

Anne Schuhmann, giáo viên chủ nhiệm tại trường dạy nghề ở Altona, phát biểu: “Với sự thân thiện, ấm áp và chân thành, hai em đã luôn mang lại niềm vui cho cả lớp.”