Tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Yaşar Güler đề nghị hai nước tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác; cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam và mong tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và ASEAN. Hai lãnh đạo đều cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

Phát biểu tại các cuộc gặp, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà nhấn mạnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực, các giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa, về chính sách đối ngoại độc lập tự chủ là những cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ nêu một số đề xuất về phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng thời bày tỏ tin tưởng các chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch SSB sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.