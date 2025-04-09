Tảng băng trôi nặng 1,1 nghìn tỷ tấn, tương đương 21 triệu con tàu Titanic huyền thoại, đang vỡ vụn từng ngày

Các chuyên gia cho biết nước ấm và mùa xuân sắp tới ở phía Nam là lý do chính khiến tảng băng này vỡ một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các dòng hải lưu ở khu vực này cũng góp phần khiến tảng băng vỡ ra. Điều tương tự cũng từng xảy ra với các tảng băng trôi khổng lồ khác.

Nếu A23a tiếp tục vỡ, danh hiệu tảng băng trôi lớn nhất thế giới sẽ tuộc về D15a, tảng băng trôi với diện tích 3.000 km2, hiện đang chiếm vị trí á quân.

Việc các tảng băng trôi vỡ ra là hiện tượng tự nhiên và các nhà khoa học hiện chưa đủ chứng cứ để xác định xem hiện tượng trái đất nóng lên có phải tác nhân hay không. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các thềm băng đã mất hàng nghìn tỷ tấn do sự hình thành và tan chảy của các tảng băng trôi trong vài thập kỷ qua, phần lớn do nước biển ấm lên và thay đổi trong các dòng hải lưu.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thúc đẩy những thay đổi đáng báo động ở Nam Cực, có thể dẫn đến nước biển dâng cao.