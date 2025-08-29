Tặng 100.000 đồng cho toàn dân ăn Tết Độc lập và bài kiểm tra về quản trị công

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tặng quà người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Quyết định được công bố sau khi Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến đồng ý của Bộ Chính trị về chủ trương hết sức ý nghĩa này.

Mỗi người dân sẽ được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng

Theo đó, mỗi công dân Việt Nam được tặng 100.000 đồng để ăn Tết Độc lập. Món quà rất ý nghĩa trong không khí cả nước hân hoan đón mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước với toàn thể nhân dân.

Món quà của lòng tin

Chuyện tặng tiền cho dân thì nhiều nước trên thế giới đã làm, nhằm san sẻ phúc lợi với người dân, để dân được hưởng thụ những thành tựu an sinh mà họ đã lao động, đóng góp nên. Đó có thể là giải pháp kích cầu tiêu dùng, như kiểu Thái Lan, Indonesia, Ảrập Xêút; hoặc cũng có thể là một chính sách xã hội nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con để khắc phục tình trạng mất cân bằng, già hóa dân số như Ba Lan, Hàn Quốc…