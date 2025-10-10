TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Tuy nhiên, các bị can vẫn ban hành Bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%; xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 12,4 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Lê Tuấn Linh chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; an toàn thực phẩm do mình kinh doanh; về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm... và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định.

Bị can Lê Tuấn Linh đã chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.