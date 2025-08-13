TAND khu vực 2 - TP.HCM thụ lý vụ ca sĩ Jack yêu cầu xác định cha cho con

TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã có thông báo thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về tranh chấp xác định cha cho con, giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sỹ Jack-J97) và bị đơn bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Theo thông báo về việc thụ lý vụ án, ngày 30-6-2025, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã nhận hồ sơ theo quyết định chuyển vụ án của TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND Khu vực 16 - TP.HCM).

Tại đơn khởi kiện ngày 28-3-2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết các nội dung, gồm: Xác định trẻ TYĐ là con ruột của ông. Bà Trần Nguyễn Thiên An không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với trẻ Đ.