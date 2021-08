Tấn Trường không nhấc nổi chân sau buổi tập dài cùng tuyển Việt Nam

Trên Facebook cá nhân, mới đây, thủ môn Bùi Tấn Trường đăng tải đoạn video ghi lại cảnh anh ngồi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi sau một buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Trong hình, anh phờ phạc, ngồi duỗi dài chân, tay buông thõng, trên nét mặt toàn là biểu cảm mệt mỏi. Khi được người khác bắt chuyện, Tấn Trường nói không thành câu.