Tân Thủ tướng Thái Lan: Từ tỉ phú xây dựng đến chính trị gia ‘nói là làm’

Ngày 5-9, Hạ viện Thái Lan đã bầu ra tân thủ tướng - tròn một tuần sau sự kiện Tòa án Hiến pháp Thái Lan phế truất bà Paetongtarn Shinawatra khỏi chức thủ tướng liên quan đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Bầu ra thủ tướng sau nhiều giờ làm việc căng thẳng

Sáng 5-9 tại tòa nhà Quốc hội Thái Lan, Hạ viện khóa 26 đã tổ chức phiên họp đặc biệt dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện - ông Wan Muhamad Noor Matha. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 40 phút (giờ địa phương), theo tờ Khaosod.

Sau khi Hạ viện thảo luận một số vấn đề, bà Nan Bunthida Somchai, nghị sĩ đảng Bhumjaithai, đề nghị đưa nội dung bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng lên thảo luận trước.

Đến 11 giờ 20 phút, phiên họp tiến hành biểu quyết với kết quả 313 phiếu thuận, 142 phiếu chống, 4 phiếu trắng và 5 phiếu không tham gia. Như vậy, Hạ viện đã đồng ý đẩy nội dung “phê chuẩn người được bổ nhiệm làm Thủ tướng theo Điều 159 Hiến pháp Thái Lan” lên thảo luận trước.

Đến 12 giờ 5 phút, ông Chaichanok Chidchob, nghị sĩ tỉnh Buri Ram của đảng Bhumjaithai, chính thức đề cử ông Anutin Charnvirakul - nghị sĩ theo danh sách đảng và là Lãnh đạo đảng - làm ứng cử viên thủ tướng. Trong khi đó, ông Sorawong Thienthong, nghị sĩ đảng Pheu Thai, đề cử ông Chaikasem Nitisiri.

Cuộc họp của Hạ viện Thái Lan tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 5-9. Ảnh: KHAOSOD

Sau đó, Chủ tịch Hạ viện tuyên bố tiến hành bỏ phiếu công khai, minh bạch, theo hình thức gọi tên các nghị sĩ lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái.