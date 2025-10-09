Tân thủ tướng Thái Lan công khai khối tài sản hơn 3.200 tỷ đồng

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 9/9 đã nộp báo cáo về tài sản cá nhân lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan theo yêu cầu đối với quan chức chính phủ.

Hồ sơ được công khai cho biết, ông Anutin có khối tài sản lên tới 3,9 tỷ baht, bao gồm 3 máy bay cá nhân, 2 thuyền cao tốc và một bất động sản hạng sang ở thủ đô Bangkok. Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Thái Lan có tổng số tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng là 1,09 tỷ baht.