Tân Thủ tướng Pháp tuyên bố chấm dứt chế độ phúc lợi trọn đời của các cựu lãnh đạo

Đây là một hành động mang tính biểu tượng của Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu trước khi kêu gọi người dân nỗ lực tiết kiệm nhằm kiểm soát nợ công.

Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Tân Thủ tướng Pháp khẳng định việc các cựu lãnh đạo được hưởng "phúc lợi trọn đời" dù chỉ đảm nhiệm chức vụ trong một thời gian giới hạn là không hợp lý. Theo đó, các phúc lợi này sẽ chính thức bị xóa bỏ kể từ ngày 1/1/2026.

Tân Thủ tướng Pháp quyết định bãi bỏ chế độ phúc lợi trọn đời và bảo vệ của lực lượng cảnh sát dành cho các cựu lãnh đạo. Ảnh: BMFTV

Cụ thể, các cựu lãnh đạo quốc gia sẽ không còn được hưởng đặc quyền sử dụng xe công vụ trọn đời, bao gồm cả tài xế cũng như các khoản chi phí liên quan. Tương tự, quyền được có ban nhân sự riêng cũng sẽ bị loại bỏ.

Trước đó, vào năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ban hành sắc lệnh về việc chấm dứt quyền có ban nhân sự riêng trọn đời đối với các cựu Thủ tướng Pháp, đồng thời quy định thời điểm bắt đầu hiệu lực là năm 2029. Tuy nhiên, ông Lecornu đề xuất bãi bỏ hoàn toàn chế độ phúc lợi này nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và thể hiện vai trò gương mẫu của lãnh đạo. Tổng kinh phí liên quan tới phương tiện di chuyển và nhân sự phục vụ cho các cựu lãnh đạo ước tính vào khoảng 1,6 triệu Euro (tương đương 1,9 triệu USD) trong năm 2024.

Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Pháp cũng quyết định bãi bỏ chế độ bảo vệ của lực lượng cảnh sát dành cho các cựu lãnh đạo. Ông Lecornu khẳng định quyền lợi này sẽ "chỉ áp dụng đối với các cựu thủ tướng và bộ trưởng nội vụ trong một thời hạn nhất định và có thể gia hạn dựa trên tình hình thực tế về mức độ rủi ro".

Theo báo cáo Quốc hội Pháp công bố tháng 10/2024, đặc quyền này vốn xuất phát từ một "truyền thống bất thành văn của nền cộng hòa" và trước đây được cấp một cách hệ thống, không giới hạn về thời gian. Tổng chi phí cho hoạt động bảo vệ này vào năm 2019 được ước tính khoảng 2,8 triệu Euro (3,3 triệu USD), bao gồm lương cảnh sát, tiền làm thêm giờ, chi phí công tác và bảo trì phương tiện.

Theo quyết định vừa được công bố, tân Thủ tướng Pháp kỳ vọng sẽ tạo hình ảnh tốt cho người dân trước thời điểm công bố dự luật ngân sách năm 2026, vốn được các phương tiện truyền thông đánh giá là sẽ tác động mạnh mẽ tới toàn bộ nước Pháp.