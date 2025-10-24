Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố chính sách kinh tế và quốc phòng

Mở đầu bài thuyết trình của mình bà Takaichi Sanae nhấn mạnh: “Tôi đứng đây với trách nhiệm mở ra một tương lai cho Nhật Bản, để không phụ sự tin cậy của nhân dân và cử tri. Tôi sẽ nỗ lực để biến những lo lắng, bất an của nhân dân thành những niềm hy vọng, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, kiến tạo một Nhật Bản phồn vinh, thịnh vượng. Chúng ta sẽ cùng thế giới đối mặt với những thách thức, lấy lại một nền ngoại giao đáng tự hào của Nhật Bản. Tôi sẽ làm việc, cống hiến bằng một quyết tâm không gì có thể lay chuyển”.

Nữ Thủ tướng Takaichi. Ảnh: Reuters.

Về quyết sách kinh tế, bà Takaichi khẳng định việc đối phó với tình trạng vật giá leo thang nghiêm trọng hiện nay là ưu tiên số một. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ của bà sẽ trình Quốc hội một kế hoạch tổng thể bao gồm các bước miễn giảm một số sắc thuế và lệ phí cho người dân, song song với việc trợ giá nhiên liệu và năng lượng. Vị nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản cũng khẳng định sẽ biến Nhật Bản thành địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để thu hút thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Một trong những ưu tiên tiếp theo là vấn đề ngoại giao được lồng ghép với lĩnh vực an ninh. Trong đó, quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ tiếp tục được coi là trụ cột chính trong chính sách ngoại giao - an ninh của Chính phủ Nhật Bản. Bà Takaichi cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ 3 bên Nhật - Mỹ - Hàn, Nhật - Mỹ - Philippines, Nhóm bộ tứ Nhật - Mỹ - Australia - Ấn Độ, kiên định mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Đặc biệt, song song với những nỗ lực phòng chống thiên tai để bảo vệ người dân trước các thảm họa tự nhiên, bà Takaichi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh khắc nghiệt hiện nay, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy sớm lộ trình tăng ngân sách quốc phòng hàng năm lên mức tương đương 2% Tổng sản quốc nội (GDP) ngay trong năm tài chính 2025 (tính từ 1/4/2025-31/3/2026), thay vì năm 2027 như kế hoạch của Chính phủ tiền nhiệm.

Nhìn từ những chính sách được công bố hôm nay, cùng những thỏa thuận với đảng Duy Tân trong liên minh cầm quyền liên quan đến an ninh, sửa đổi Hiến pháp… và những bước đi nhanh, mạnh mà bà Takaichi cùng các Bộ trưởng của mình đang thực hiện ngay sau khi Chính phủ mới được thành lập vào đêm 21/10, giới quan sát nhận định, sẽ có một diện mạo mới của Nhật Bản trên trường quốc tế trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh - quốc phòng.