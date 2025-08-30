Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Từ đó đến nay, TPHCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn không tìm được chủ mới. Hiện tại, các căn hộ tái định cư này đang hoang hoá, xuống cấp.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Theo kế hoạch, công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh. UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. 3.790 căn hộ tái định cư này được hoàn thành xây dựng từ năm 2015. Các căn hộ này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, do phần lớn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhận tiền tự tái định cư nên chỉ một vài block có người ở, một số ít được chuyển qua nhà ở thương mại từ lúc mới bắt đầu xây dựng như khu New City của Công ty Thuận Việt, với 1.229 căn hộ. 3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Từ đó đến nay, TPHCM tổ chức thêm nhiều đợt đấu giá khác nhưng cũng không tìm được chủ đầu tư cho các căn hộ này. Dự kiến, việc đấu giá lần thứ 5 cho 3.790 căn hộ tái định cư này sẽ được diễn ra trong năm 2025. Hiện tại, nhiều block nhà, căn hộ tại đây đã xuống cấp. Cảnh nhếch nhác ở một lối lên lên xuống cầu thang bộ. Khu vực thang máy chung cư đã lâu không có ai sử dụng. Sảnh ngoài rêu phong theo thời gian bỏ hoang. Thiết bị phòng cháy chữa cháy hư hỏng. Trên thực tế, việc TPHCM tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nguyên nhân chủ yếu là bài toán tài chính. Điều này khiến không doanh nghiệp nào tham gia đấu giá. Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày. Trên thực tế hiện nay, việc huy động số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng là điều không dễ với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản. Chưa kể, khu tái định cư này bỏ hoang lâu ngày nên có dấu hiệu xuống cấp. Nếu chuyển sang nhà ở thương mại thì chủ đầu tư phải đóng thêm tiền sử dụng đất nên họ không mặn mà. Hiện tại, các dự án triển khai trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá bán mỗi m2 thấp nhất cũng từ 150 triệu đồng. Những dự án giáp ranh cũng có giá trên dưới 100 triệu đồng/m2. Nghĩa là mỗi căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70 m2 giá thấp nhất cũng lên đến từ 7 - 10 tỷ đồng. Trong khi tính bình quân mỗi căn hộ tái định cư đang đấu giá chỉ khoảng 2,6 tỷ đồng. 3.790 căn hộ tái định cư này đã xây dựng từ rất lâu lại bị bỏ hoang nhiều năm nên hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy… xuống cấp. Do xây dựng là căn hộ tái định cư nên thiết kế đã không đẹp mắt, chất lượng không cao cấp, tiện ích thiếu vắng càng khiến các căn hộ tại đây mất giá trị so với các dự án căn hộ thương mại cùng khu vực. Do đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản cho rằng, có tổ chức đấu giá lần thứ 5 trong năm nay thì cũng sẽ khó tìm được nhà đầu tư do căn hộ cũ kỹ, xuống cấp, thiếu tiện ích. Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia đề nghị chuyển 3.790 căn hộ tái định cư này sang làm nhà ở xã hội.