Tân Thanh Container khẳng định vị thế thương hiệu Việt tại triểm lãm thành tựu Quốc gia A80

Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội A80 chính là một sự kiện trọng điểm được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá những thương hiệu Việt xuất sắc.

Sự hiện diện của Quý vị là nguồn động lực to lớn, minh chứng cho sự công nhận năng lực sản xuất và tầm vóc của Tân Thanh Container sau hơn 30 năm đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc” (Sảnh 3, gian H3 - 019), Tân Thanh Container đã tạo nên một dấu ấn nổi bật, truyền tải thông điệp: “Vững bước tiên phong, vươn tầm thế giới”. Gian hàng đã thu hút sự quan tâm lớn của lãnh đạo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và đông đảo khách tham quan. Sự hiện diện của Tân Thanh là minh chứng cho tinh thần yêu nước, khát vọng hội nhập và quyết tâm phát triển của một thương hiệu đã gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khám phá giải pháp vận tải toàn diện

Tại Triển lãm A80, Tân Thanh Container đã giới thiệu các sản phẩm chủ lực và chia sẻ định hướng phát triển bền vững. Khu vực trưng bày giới thiệu các mô hình container và sơ mi rơ moóc chuyên dùng cùng các giải pháp logistics thông minh. Tân Thanh cung cấp một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm thế mạnh như container khô tiêu chuẩn, container lạnh hiện đại, container văn phòng tiện nghi, và các dòng sơ mi rơ moóc chuyên dụng (moóc xương, moóc sàn, moóc bửng có mui, moóc bồn...).

Gian hàng của Tân Thanh không chỉ trưng bày mô hình sản phẩm mà còn minh chứng chất lượng qua những con số và quy trình cụ thể. Quý vị đã được tìm hiểu về nhà máy sản xuất sơ mi rơ moóc 40.000m² tại Tp. Hồ Chí Minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, IICL, AWS. Việc sử dụng vật liệu và linh kiện cao cấp như thép siêu cường của Đức, trục FUWA, phanh Sealco Mỹ, cùng công nghệ sơn tĩnh điện 4 bước đã khẳng định cam kết của Tân Thanh trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm ở chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt: Ghi dấu ấn trên truyền thông Quốc gia