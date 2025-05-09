Tân sinh viên là nạn nhân vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long được tặng học bổng 250 triệu đồng

Sáng nay 5/9, em Nguyễn Hữu Phước cùng người cô đỡ đầu của mình tới dự lễ khai giảng tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (trụ sở Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (trái) trao học bổng toàn phần cho em Nguyễn Hữu Phước.

Nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ em Phước có điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải quyết định tặng học bổng toàn phần trị giá 250 triệu đồng; gồm miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng, miễn phí ở nội trú ký túc xá trong toàn bộ thời gian khóa học.

“Hy vọng với học bổng đầy ý nghĩa này, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô và các bạn sinh viên nhà trường sẽ là điểm tựa vững chắc cho em Phước vững bước trên con đường tương lai phía trước. Chúng tôi cũng mong em coi Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải như ngôi nhà thứ hai của mình”, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.