Tản nhiệt trên iPhone 17 Pro: Cao cấp và thiết yếu?

Trong hơn một thập kỷ, Apple luôn tránh đề cập trực tiếp đến nhiệt độ và hiệu suất duy trì của iPhone trong các tài liệu quảng bá.

Lý do là vì iOS được tối ưu hóa rất tốt, cùng với thiết kế SoC (System on Chip) của Apple như A-series thường có hiệu suất trên watt rất cao, nghĩa là ít sinh nhiệt hơn so với các đối thủ.

Một concept iPhone 17 Pro. Ảnh: Technologiya Hub

Tuy nhiên, từ thế hệ iPhone 14 Pro trở đi, người dùng đã bắt đầu ghi nhận việc iPhone nóng lên đáng kể khi quay video 4K, đặc biệt là quay ở ProRes.

Không những thế, hiện tượng throttle (giảm xung nhịp để hạ nhiệt) xảy ra khi chơi game nặng kéo dài, đồng thời quá trình sạc nhanh không duy trì được lâu do nhiệt tăng.

Và đến iPhone 15 Pro với khung titanium, vấn đề càng rõ rệt hơn khi vật liệu vỏ kém dẫn nhiệt hơn thép không gỉ, khiến iPhone dễ nóng, gây khó chịu khi cầm nắm và giảm hiệu năng.

Vì sao iPhone 17 phải có hệ thống tản nhiệt buồng hơi?

Với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple sẽ trang bị chip A19 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm – có hiệu suất CPU, GPU và AI vượt trội.

Nhưng hiệu năng cao luôn đi kèm với nhiệt lượng tăng, đặc biệt khi các iPhone 17 Pro dùng để quay video 8K, dựng phim ProRes ngay trên iPhone, chơi game đồ họa cao ở 120Hz hay chạy ứng dụng AI on-device như dịch thời gian thực, xử lý ảnh, phân tích video…

iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ màn hình cao cấp mới

Nếu không được làm mát hiệu quả, các tác vụ này sẽ nhanh chóng khiến iPhone bị throttle – giảm hiệu năng, gây trễ, đứng máy hoặc ảnh hưởng tuổi thọ linh kiện.