Tan hoang sau lũ: Tôi sẽ làm lại từ con số âm

Trận mưa lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, hàng trăm hộ dân và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh điêu đứng. Trong đó, cửa hàng thời trang của chị Nguyễn Trang – nằm tại đường Bến Tượng là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau khi nước rút, toàn bộ hàng hóa, nội thất và thiết bị của cửa hàng đều chìm trong lớp bùn dày, hư hỏng hoàn toàn.

Từ bức ảnh được chị Trang chia sẻ, có thể thấy rõ mức độ tàn phá khủng khiếp của trận lũ. Quần áo, túi xách và giày dép dính đầy bùn đất, ngổn ngang trên nền nhà. Các giá treo, kệ gỗ và thiết bị trang trí đều bị ngấm nước, cong vênh, hư hại. Dấu vết nước ngập vẫn còn in đậm trên tường, cao đến gần vai người lớn, minh chứng cho mực nước dâng cao bất thường.

“Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi lội nước sang tới cửa hàng, tôi chỉ muốn ngất luôn chứ không phải khóc nữa. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, của cải thế là xong, không cứu vớt được gì nữa rồi”, chị Trang nghẹn ngào nói.