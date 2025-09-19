Tân HLV Mourinho trải lòng về đội bóng cũ Benfica

Đây là sự trở lại đặc biệt của “Người đặc biệt” Mourinho, bởi đội bóng cũ Benfica cũng chính là nơi ông từng có quãng thời gian ngắn gắn bó vào năm 2000, mở ra hành trình huấn luyện lẫy lừng trải dài khắp châu Âu.

Bruno Lage rời ghế huấn luyện chỉ vài ngày sau cú sốc tại Champions League, khi Benfica để thua 2-3 trước Qarabag ngay trên sân nhà dù đã dẫn trước hai bàn. Trận đấu ấy biến thành thảm kịch khi sự tự tin bỗng chốc sụp đổ, và ban lãnh đạo đội bóng lập tức hành động để cứu vãn mùa giải. Đó là bối cảnh khiến Mourinho, người vừa bị Fenerbahce chấm dứt hợp đồng hồi đầu tháng, xuất hiện như một lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Điều trớ trêu là chỉ vài tuần trước, Benfica đã loại chính Fenerbahce của Mourinho ở vòng play off Champions League. Khi ấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn đứng ở phía bên kia chiến tuyến, nhưng giờ lại ngồi vào chiếc ghế nóng ở Estadio da Luz. Ông trở lại với lời tuyên bố quen thuộc: “Tôi sống vì đội bóng cũ Benfica, phục vụ Benfica, bởi đây là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi quan trọng hay không không thành vấn đề, điều quan trọng là đội bóng và người hâm mộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao nhưng cũng tràn đầy năng lượng để bắt đầu chinh phục”.