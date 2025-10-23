Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá

Hudson nhớ lại: “Tôi dành thời gian để suy ngẫm về quyết định giải nghệ của mình và nhận ra rằng tôi vẫn thực sự yêu bóng đá. Mặc dù không phải là một cầu thủ giỏi, nhưng tương lai của tôi có thể nằm ở việc trở thành một HLV giỏi nếu cố gắng. Tôi tin rằng mình có thể làm được nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng sẽ không dễ dàng để bắt đầu”.

Đúng như vị HLV 44 tuổi chia sẻ, ông phải đi lên từ những điểm dừng chân khiêm tốn nhất. Anthony Hudson xin theo thực tập HLV ở đội trẻ Leyton Orient, khi ấy chỉ là một CLB ở hạng bán chuyên của Anh. Sau đó ông cầm quân ở Diabos FC và được một số đội khác ở Mỹ thuê làm việc ngắn ngày. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại và cầu tiến, Anthony Hudson chấp nhận tất cả, ngay cả những công việc khiêm tốn nhất ông vẫn làm. Vì ông hiểu, tất cả đều có ích cho con đường tích lũy của mình.

"Tôi vẫn còn rất trẻ và cần rất nhiều kiến ​​thức. Vì vậy, tôi đã đến Mỹ và làm việc với nhiều người. Mục tiêu là làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó tôi có thể trở thành HLV giỏi nhất”, Anthony Hudson nhớ lại. “Càng tìm hiểu, tôi càng khám phá ra nhiều điều. Tầm nhìn của tôi về công việc huấn luyện ngày càng rõ ràng hơn”.

Anthony Hudson bắt đầu theo đuổi sự nghiệp mơ ước của mình mà không hề ngoảnh lại. Ông đăng ký một khóa học huấn luyện của UEFA, và dùng những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để vượt Đại Tây Dương, đến châu Âu để tổ chức chương trình học tập của riêng mình.