Tấn công mạng dựa trên AI có quy mô và ảnh hưởng lớn

Sự phát triển vượt bậc về AI và ứng dụng trong an ninh mạng cũng đồng thời làm gia tăng các cuộc tấn công mạng dựa trên AI với mức độ phức tạp và tinh vi hơn, quy mô lớn hơn và tốc độ ảnh hưởng nhanh hơn. Với tầm quan trọng của an ninh mạng, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành các chiến lược, chính sách nhằm đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Các chuyên gia cho rằng, an ninh mạng là điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, là “lá chắn” bảo vệ chủ quyền dữ liệu và hạ tầng quốc gia. Đây vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài trong kiến tạo tương lai đất nước. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, AI đang nổi lên như một động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế – xã hội toàn cầu.

Tính đến hết năm 2024, 132 quốc gia đã có Chiến lược An ninh mạng quốc gia (tăng từ 107 quốc gia năm 2021). Nhiều quốc gia đang chuyển từ chiến lược phòng thủ thụ động sang chiến lược phòng vệ chủ động, bao gồm việc phát hiện sớm và truy tìm nguồn gốc lỗ hổng an ninh mạng. Tuy nhiên chúng ta vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ về bảo đảm an toàn an ninh mạng trong bối cảnh bùng nổ AI. Bên cạnh những rủi ro, thách thức, AI cũng được ứng dụng trong điều tra, kiểm soát tài sản và tư vấn rủi ro an ninh mạng theo thời gian thực. Các doanh nghiệp cần nắm bắt xu hướng, tái cấu trúc chiến lược an toàn thông tin, nâng cao mức độ trưởng thành bảo mật trong kỷ nguyên vận hành quan trọng bởi AI.

Tại phiên tọa đàm Bàn tròn Cấp cao Lãnh đạo CNTT và ATTT, được điều phối bởi ông Phan Thanh Đức, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số, Học viện Ngân hàng đã tập trung thảo luận về 3 nội dung chính, cụ thể: Kiến trúc dữ liệu hiện đại, Quản trị dữ liệu toàn diện và Vận hành bảo mật với AI, để doanh nghiệp áp dụng AI hiệu quả, an toàn và bền vững, đồng thời đưa ra các khuyến nghị giúp doanh nghiệp tái cấu trúc chiến lược ATTT và nâng cao mức độ trưởng thành bảo mật. Song song với tọa đàm bàn tròn cấp cao, phiên chuyên đề "Xây dựng năng lực phòng thủ mạng trong kỷ nguyên mới" do Viettel Cyber Security trực tiếp điều phối đã tập trung vào hoạt động Cyber War Game dành cho đội ngũ kỹ sư và chuyên gia an ninh mạng. Qua hoạt động mô phỏng thực chiến theo mô hình Red Team & Blue Team, Cyber War Game giúp người tham gia thực hành nhìn nhận vấn đề từ cả góc độ tấn công lẫn phòng thủ theo các tình huống cụ thể. Đây là cơ hội để các cán bộ kỹ thuật nâng cao năng lực vận hành, rèn luyện tư duy phản ứng nhanh, đồng thời cập nhật phương thức tấn công – phòng thủ mới nhất trong kỷ nguyên có vai trò vận hành quan trọng bởi AI.