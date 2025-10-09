Tấn công khủng bố tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo: Gần 80 người thiệt mạng

Minh Ngô/VOV-Cairo| 10/09/2025 08:05

Các nguồn tin địa phương tại miền Đông Cộng hòa dân chủ (CHDC) Công-gô (Congo) hôm qua (9/9) cho biết, nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã tiến hành 2 cuộc tấn công vào đêm trước đó, tại tỉnh Bắc Kivu, khiến gần 80 người thiệt mạng.

Theo quan chức địa phương, nhóm phiến quân có tên Lực lượng dân chủ đồng minh (ADF), có liên hệ với IS, đã thực hiện cuộc tấn công tại thị trấn Toyo, thuộc tỉnh Bắc Kivu, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Trong khi đó, một lãnh đạo tổ chức phi chính phủ báo cáo về cuộc tấn công thứ hai của ADF tại khu vực Beni, cũng thuộc tỉnh Bắc Kivu, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Một cuộc tấn công của phiến quân khiến nhiều thường dân thiệt mạng tại miền đông Congo. (Ảnh: Reuters)

Nhóm phiến quân này đã thực hiện một loạt vụ tấn công chết người trong năm nay. Cuối tháng 7, chúng tấn công một nhà thờ Công giáo, giết chết hơn 40 người và bắt cóc hơn 10 người khác.

Trong một cuộc tấn công khác vào tháng 8, nhóm phiến quân này đã giết chết 52 người, thực hiện các vụ bắt cóc, cướp bóc, đốt nhà, cũng như phá hủy tài sản khác.

Miền Đông CHDC Congo là nơi hoạt động của hơn 100 nhóm phiến quân. Đây cũng là khu vực xảy ra cuộc xung đột lớn hơn, giữa quân đội CHDC Congo và nhóm phiến quân M23.

