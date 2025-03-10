Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái, thủ tướng Anh về nước họp khẩn

Cảnh sát Anh cho biết 2 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương vào ngày 2-10 sau khi một người đàn ông dùng xe hơi lao vào khuôn viên giáo đường Do Thái Heaton Park ở Manchester, sau đó đâm dao vào những người đang cầu nguyện, theo hãng tin Reuters.

Cảnh sát vùng đô thị Manchester cho biết nghi phạm đã bị bắn chết vì lo ngại người này có một thiết bị nổ gắn trên ngực. Sau đó, thiết bị nổ được phát hiện là giả.

Cảnh sát cho biết 3 người vẫn đang nằm viện với những vết thương nghiêm trọng. 1 người bị đâm, 1 người bị xe tông, và 1 người đàn ông thứ ba "đã đến bệnh viện với vết thương có thể do cảnh sát chặn kẻ tấn công".