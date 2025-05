Tân Binh Toàn Năng - show thay thế Anh Trai Chông Gai không nổi chút bọt sóng, khán giả thất vọng: Vấn đề ở đâu?

Việc thiếu hụt những phân cảnh tập luyện hoặc cách truyền tải chưa sâu khiến người xem hoàn toàn không cảm nhận được nỗ lực của từng thí sinh. Tất cả diễn ra quá chóng vánh, quá bề mặt, và quá thiếu điểm nhấn để khán giả ghi nhớ. Chính vì vậy, khi bước vào phần trình diễn, những điểm yếu kỹ thuật bắt đầu lộ rõ khiến người xem nghi ngờ về chất lượng thí sinh.

Một hệ quả dễ thấy khi câu chuyện bị kể một cách rời rạc, thiếu điểm nhấn và không được dẫn dắt mạch lạc, chính là khán giả hoàn toàn không có cảm xúc với kết quả của thí sinh. Khi phần hậu trường không đủ sâu, quá trình phát triển không được khắc hoạ rõ ràng, người xem sẽ chẳng thể biết ai đang nỗ lực, ai đang gặp khó khăn, ai có tố chất nhưng chưa có cơ hội bộc lộ… Mọi thứ cứ thế lướt qua như bản tổng hợp highlight vô cảm.

Một khán giả từng theo dõi đủ cả 4 tập đã thẳng thắn bình luận: “Xem xong tập 4, cảnh các bạn ấy khóc buồn không hề gợi cho tôi sự tiếc nuối nào. Mà các bạn ấy vui, tôi cũng không hề mừng. Thậm chí tôi không phân biệt hay nhớ nổi ai lên hạng, ai xuống hạng, tại sao xuống, xuống có tiếc không, lên có xứng không.”

Tại sao Tân Binh Toàn Năng thất thế?

So với show tiền nhiệm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - hay thậm chí là show của “đối thủ” Anh Trai Say Hi, Tân Binh Toàn Năng có thách thức rất lớn trong việc chinh phục khán giả.

Đó chính là giới hạn tệp người theo dõi lẫn thí sinh. Thông thường, show “sống còn” debut nhóm nhạc ở Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ thu hút lượng lớn fan Kpop trẻ tuổi, thanh thiếu niên đến dưới 25 tuổi. Và từ những show thi đấu này, một thế hệ thần tượng mới sẽ được “ra lò”.

Hàn Quốc - Trung Quốc có công thức riêng trong việc xây dựng văn hoá thần tượng. Số lượng thực tập sinh rất đông, dễ chọn lọc được người có tài năng - ngoại hình để toả sáng trong show thực tế. Cách gây dựng câu chuyện hấp dẫn, có người nổi lên bởi tính cách, tương tác với bạn trong show, có người nổi lên là all-rounder thu hút trên sân khấu, hay có người nổi lên vì câu chuyện bị chèn ép, là “kẻ thiệt” trong một cuộc thi sống còn. Dù được xây dựng như thế nào, thì cũng có một trọng điểm hút fan. Rồi những nút thắt dần được gỡ, đi đến hết show và debut vào nhóm nhạc - khi ấy các tân binh đã có sẵn 1 fanbase hùng hậu.

WANNA ONE hay ZEROBASEONE đều là những nhóm nam dự án bước ra từ show “sống còn” của Mnet như Produce 101 hay Boys Planet, chắc chắn định sẵn ngày tan rã. Nhưng những nhóm này đã và đang xếp hạng nhất về fanbase hậu chương trình. WANNA ONE chỉ hoạt động hơn 1 năm vẫn là “đỉnh lưu Kpop gen 3”, thậm chí còn giúp center Kang Daniel kiếm tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, ZEROBASEONE hiện đang là nhóm nam gen 4 đứng đầu về doanh thu album, sắp đến ngày rã dự án nhưng fan ủng hộ không sót hoạt động nào. Nhìn vào đây để thấy, cách mà Mnet làm show, cho ra lò các nhóm nhạc và giữ fan sau dự án đã đạt đến độ hoàn thiện như thế nào. Mỗi một thí sinh tham gia show đều có 1 thế mạnh, 1 câu chuyện nổi bật.

Mặt bằng chung về nhan sắc cao, luôn là tiêu chí đặt lên hàng đầu. Ngành công nghiệp idol chứng kiến hàng nghìn người khao khát ra mắt mỗi năm, sức hút với các chương trình tân binh lớn. Đó là điểm đặc trưng của các ngành công nghiệp âm nhạc lớn như Hàn Quốc hay Trung Quốc. Nhưng về Việt Nam, đây đã là một điểm hạn chế.

Âm nhạc - giải trí không phải ngành hàng đầu được các bậc phụ huynh Việt ưu tiên cho con theo đuổi. Nên khi Tân Binh Toàn Năng nhắm đến đối tượng là thực tập sinh từ 15 - 25 tuổi, sẽ có những bạn đang định hướng học tập hoặc phải giấu gia đình đi thi. Điển hình như trường hợp của thí sinh Nam Minh.