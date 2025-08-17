Tân binh tỏa sáng giúp Man City thắng dễ Wolves

Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, Man City và Wolves đều chủ động chơi chậm để thăm dò đối phương. Những pha lên bóng của Man City không mang lại hiệu quả khi bị hàng thủ của Wolves ngăn chặn kịp thời.

Tấn công liên tục nhưng không thể ghi bàn thắng, lưới của Man City bất ngờ rung lên. Phút 26, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Munetsi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Man City, tiếc cho Wolves khi trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Sau bàn thua hụt, Man City sốc lại đội hình và triển khai tấn công, phút 34, Reijnders đi bóng khéo léo vượt qua hàng loạt cầu thủ Wolves để chuyền chính xác cho Rico Lewis, tiền vệ trẻ Man City căng ngang thuận lợi để Haaland đệm bóng vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Man City.