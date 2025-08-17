Tân binh tỏa sáng giúp Man City thắng dễ Wolves

Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, Man City và Wolves đều chủ động chơi chậm để thăm dò đối phương. Những pha lên bóng của Man City không mang lại hiệu quả khi bị hàng thủ của Wolves ngăn chặn kịp thời.
Tấn công liên tục nhưng không thể ghi bàn thắng, lưới của Man City bất ngờ rung lên. Phút 26, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Munetsi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Man City, tiếc cho Wolves khi trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.
Sau bàn thua hụt, Man City sốc lại đội hình và triển khai tấn công, phút 34, Reijnders đi bóng khéo léo vượt qua hàng loạt cầu thủ Wolves để chuyền chính xác cho Rico Lewis, tiền vệ trẻ Man City căng ngang thuận lợi để Haaland đệm bóng vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Man City.
Phút 38, một pha để mất bóng tai hại của Joao Gomes, Oscar Bobb lập tức ập vào cướp bóng rồi chuyền cho Reijnders, tiền vệ Man City dễ dàng tung cú sút làm tung lưới Wolves, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Man City.
Sang hiệp 2, Wolves đẩy cao đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi bắt đầu, trước sức ép mà đối thủ tạo ra, Man City chủ động chơi chậm để làm giảm nhịp độ hưng phấn của “Bầy sói”, những pha tấn công của Wolves gần như vô hại trước khung thành của Man City.
Chưa thể ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số thì lưới của Wolves phải rung lên lần 3. Phút 61, Reijnders đi bóng khéo léo từ giữa sân và phát động tấn công và cũng chính tiền vệ người Hà Lan kiến tạo thuận lợi để Erling Haaland dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0.
Không còn gì để mất, Wolves đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng danh dự, với hàng công thi đấu rời rạc và thiếu ý tưởng, “Bầy sói” bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Dẫn trước 3 bàn, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay của thầy trò HLV Pep Guardiola, thuyền trưởng Man City rút các trụ cột ra, thay vào đó là các tân binh, trong đó có Cherki. Vừa vào sân thay người chưa đến 10 phút, tiền đạo người Pháp đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau pha phối hợp ăn ý với đồng đội.
Một màn ra mắt hoàn hảo cho 2 tân binh của Man City, Reijnders đang trở thành điểm tựa tuyến giữa cho Man City, CĐV The Citizens đang mong chờ Reijnders sẽ trở thành Kevin De Bruyne thứ 2 ở Etihad.
Những trận đấu đáng chú ý khác, tân binh Sunderland thắng West Ham 3-0, Tottenham thắng Burnley 3-0, Brighton hòa Fulham 1-1.