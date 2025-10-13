Tân Binh Thăng Cấp giành chiến thắng đầu tiên trước nhóm K-Pop, không ai bị đóng băng

Khán giả hồi hộp đón kết quả - Nhiều diễn biến gây sốc

Trước đó, ngay từ khi kết thúc tập 1, nhiều khán giả ở tuổi phụ huynh không khỏi thốt lên: “Lâu rồi mới cùng con nghe dòng nhạc trẻ hiện đại như thế này”.

Nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú viết trên Facebook cá nhân: “Tân Binh Toàn Năng” với tôi không phải là một chương trình thi thố âm nhạc. Mà là hành trình của những người trẻ hôm nay… Các bậc cha mẹ hãy cùng con xem đi. Không chỉ là âm nhạc đâu, mà là hành trình, là dấn thân, là theo đuổi ước mơ”. Bài viết nhận về cả ngàn tương tác, cùng những bình luận đầy cảm xúc của nhiều phụ huynh và các bạn trẻ, khi họ tìm thấy tiếng nói chung giữa các thế hệ trong gia đình mình, đằng sau những câu chuyện đến từ Tân Binh Toàn Năng.

Ảnh: Facebook Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú

Và kết quả tập 2 đã dẫ dắt nhiều khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Với thành công vượt qua mức thử thách tổng của Công diễn trước nhóm nhạc K-Pop 8TURN, các Tân Binh Thăng Cấp được giữ vững đội hình, sẵn sàng đối diện với hai nhóm nhạc quốc tế là JustB (Hàn Quốc) và Kid Phenomenon (Nhật Bản) tại Công diễn 2. Tuy nhiên, không ít người cũng sốc khi Hồ Đông Quan - gương mặt luôn trong Top bình chọn cao nhất kể từ “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn” và được đánh giá là một trong những người có kỹ năng toàn diện nhất trong Top 11 - rớt xuống hạng 9. Trong khi đó, Lâm Anh vươn lên dẫn đầu dàn Tân Binh.

Chiến thắng đầy cảm xúc, không Tân Binh nào bị đóng băng tại Công diễn 1

Khán giả hóng đợi kết quả, nôn nóng chờ xem ngay hành trình thi đấu của các Tân Binh sau trận đầu thua sát sao trước đối thủ quá mạnh

Tiếp nối diễn biến của Công diễn 1, đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào cuộc đấu Vòng 2 sau khi đã thất bại sát sao trước 8TURN ở Vòng 1 (tiết mục “Exposure” đạt 613 điểm, tương đương 97,3% so với mức thử thách 100% là 630 điểm cột mốc).

Mở màn Vòng 2, nhóm nhạc K-Pop 8TURN mang đến tiết mục “WE” đầy năng lượng và nhận về 510 điểm bình chọn, thiết lập cột mốc thử thách mới cho Tân Binh Thăng Cấp. Với áp lực đè nặng sau khi thất bại ở thử thách trước đó, Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN và cả nhóm đã quyết định giữ mức độ thử thách đã đặt ra từ đầu là 90% để mọi người “giảm bớt đi sự áp lực để tận hưởng sân khấu”.