Tân Binh Thăng Cấp giành chiến thắng đầu tiên trước nhóm K-Pop, không ai bị đóng băng

Khán giả hồi hộp đón kết quả - Nhiều diễn biến gây sốc
Trước đó, ngay từ khi kết thúc tập 1, nhiều khán giả ở tuổi phụ huynh không khỏi thốt lên: “Lâu rồi mới cùng con nghe dòng nhạc trẻ hiện đại như thế này”.
Nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú viết trên Facebook cá nhân: “Tân Binh Toàn Năng” với tôi không phải là một chương trình thi thố âm nhạc. Mà là hành trình của những người trẻ hôm nay… Các bậc cha mẹ hãy cùng con xem đi. Không chỉ là âm nhạc đâu, mà là hành trình, là dấn thân, là theo đuổi ước mơ”. Bài viết nhận về cả ngàn tương tác, cùng những bình luận đầy cảm xúc của nhiều phụ huynh và các bạn trẻ, khi họ tìm thấy tiếng nói chung giữa các thế hệ trong gia đình mình, đằng sau những câu chuyện đến từ Tân Binh Toàn Năng.
Ảnh: Facebook Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú
Và kết quả tập 2 đã dẫ dắt nhiều khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Với thành công vượt qua mức thử thách tổng của Công diễn trước nhóm nhạc K-Pop 8TURN, các Tân Binh Thăng Cấp được giữ vững đội hình, sẵn sàng đối diện với hai nhóm nhạc quốc tế là JustB (Hàn Quốc) và Kid Phenomenon (Nhật Bản) tại Công diễn 2. Tuy nhiên, không ít người cũng sốc khi Hồ Đông Quan - gương mặt luôn trong Top bình chọn cao nhất kể từ “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn” và được đánh giá là một trong những người có kỹ năng toàn diện nhất trong Top 11 - rớt xuống hạng 9. Trong khi đó, Lâm Anh vươn lên dẫn đầu dàn Tân Binh.
Chiến thắng đầy cảm xúc, không Tân Binh nào bị đóng băng tại Công diễn 1
Khán giả hóng đợi kết quả, nôn nóng chờ xem ngay hành trình thi đấu của các Tân Binh sau trận đầu thua sát sao trước đối thủ quá mạnh
Tiếp nối diễn biến của Công diễn 1, đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào cuộc đấu Vòng 2 sau khi đã thất bại sát sao trước 8TURN ở Vòng 1 (tiết mục “Exposure” đạt 613 điểm, tương đương 97,3% so với mức thử thách 100% là 630 điểm cột mốc).
Mở màn Vòng 2, nhóm nhạc K-Pop 8TURN mang đến tiết mục “WE” đầy năng lượng và nhận về 510 điểm bình chọn, thiết lập cột mốc thử thách mới cho Tân Binh Thăng Cấp. Với áp lực đè nặng sau khi thất bại ở thử thách trước đó, Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN và cả nhóm đã quyết định giữ mức độ thử thách đã đặt ra từ đầu là 90% để mọi người “giảm bớt đi sự áp lực để tận hưởng sân khấu”.
Đội hình Tân Binh Thăng Cấp gồm Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Lâm Anh và Đức Duy trình diễn tiết mục “Vacation” – một ca khúc mang màu sắc tươi sáng, do Giám đốc Đào tạo & Phát triển Hyuk Shin chỉ đạo sản xuất. Màn trình diễn thành công chinh phục khán giả bởi năng lượng trẻ trung, cách dàn dựng sáng tạo, vượt qua mức thử thách 90%, đạt 519 điểm – tương đương với tỉ lệ 102% so với điểm cột mốc mà 8TURN đã đề ra. Chiến thắng này giúp mỗi thành viên được cộng thêm 100 điểm cá nhân.
Nhà sản xuất SOOBIN chia sẻ cảm xúc vỡ òa: “Cái tiếng hò reo đấy như trút bỏ đi những tháng ngày vất vả và đúng như những gì mình mong muốn, nó là tiền đề để tạo nên động lực cho vòng tiếp theo.”
Tổng kết Công diễn 1:
- Vòng 1: Tiết mục “Exposure” đạt 613 điểm (tương đương 97,3% so với mức thử thách 100% của 630 điểm cột mốc.
- Vòng 2: Tiết mục “Vacation” đạt 519 điểm (tương đương với 102% so với mức thử thách 90% của 510 điểm cột mốc).
Tổng điểm Công diễn 1: 1132 điểm, vượt mức thử thách tổng (1042 điểm), không có Tân Binh nào bị đóng băng. Thành công này không chỉ là chiến thắng về điểm số mà còn là chiến thắng về tinh thần, giúp cho nhóm Tân Binh Thăng Cấp giữ vững lòng tin trước nhiệm vụ khó nhằn tiếp theo ở Công diễn 2.
Bảng điểm cá nhân của các Tân Binh sau Công diễn 1:
Điều gây bất ngờ lớn cho khán giả là vị trí thứ 9 của Hồ Đông Quan. Đây là một trong những Tân Binh luôn nằm trong Top bình chọn cao nhất kể từ “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn” và được đánh giá là một trong những người có kỹ năng toàn diện nhất trong Top 11.
“Bản thân em thực sự rất cố gắng, em chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Em luôn cố gắng nỗ lực và học hỏi càng nhiều càng tốt. Nhưng mà em nghĩ khán giả sẽ luôn công tâm, cho tụi em những đánh giá khách quan nhất nên là em rất tôn trọng kết quả”. - Đông Quan chia sẻ, thể hiện sự chuyên nghiệp và ý chí cầu tiến dù đối diện với kết quả bất ngờ.
Nhóm Tân Binh Thăng Cấp sẵn sàng “so găng” cùng 2 nhóm quốc tế đáng gờm tại Công diễn 2
Bước vào Công diễn 2, thử thách còn lớn hơn gấp bội khi nhóm Tân Binh Thăng Cấp phải đối diện với tận 2 nhóm nhạc quốc tế là JUSTB đến từ Hàn Quốc và KID PHENOMENON đến từ Nhật Bản.
JUSTB đã có hơn 4 năm hoạt động âm nhạc tại thị trường K-Pop với kinh nghiệm trình diễn dày dặn trên nhiều sân khấu quốc tế lớn như KCON Japan 2023, KCON LA Showcase 2023 hay 29th Dream Concert... Kể từ khi ra mắt, nhóm đã phát hành nhiều EP như “JUSTBurn”, “JUSTBeat”, “JUSTBegun” và “=”, với tổng số lượng phát hành lên đến 150000 bản, tạo ra nhiều dấu ấn âm nhạc đáng nhớ. JUSTB đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như “Blooming Star Award” tại Hanteo Music Awards 2023 và 2024, cùng “Rising Star Award” tại Korea Model Awards 2022. Năm 2024, nhóm đã hợp tác với ATBO để thành lập nhóm dự án The CrewOne và tham gia chương trình thi đấu “Road to Kingdom: Ace of Ace” của Mnet. JUSTB cũng vừa kết thúc chuyến lưu diễn World Tour “Just Odd” tại 13 thành phố trên toàn thế giới. Với tất cả những kinh nghiệm và thành công đó, JUSTB được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục bùng nổ tại Công diễn 2.
KID PHENOMENON được thành lập vào tháng 8/2023 thông qua chương trình thử giọng quy mô lớn “iCON Z ~ Dreams For Children~” của công ty giải trí LDH JAPAN tại Nhật Bản. Sau khi ra mắt, KID PHENOMENON đã gia nhập đại gia đình EXILE TRIBE, cùng với các nhóm nhạc nổi tiếng khác như LIL LEAGUE, THE JET BOY BANGERZ và WOLF HOWL HARMONY. Sau khi ra mắt với single đầu tay “Wheelie”, KID PHENOMENON đã liên tiếp tung ra nhiều sản phẩm như “Sonzai Shoumei”, “Unstoppable”, “Party Over There”, album đầu tay “PHENOMENON” và gần đây nhất là “Sparkle Summer”, liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản. Nhóm nhạc này cũng đã tổ chức thành công tour lưu diễn và fanmeeting “KID PHENOMENON from EXILE TRIBE” với 10 buổi trình diễn tại 11 thành phố. Họ cũng xuất hiện tại các chuỗi sự kiện lớn như NEO EXILE SPECIAL LIVE 2024. Sự góp mặt của nhóm tại “Tân Binh Toàn Năng” cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới đầy sôi động cho sân khấu giao lưu quốc tế ở buổi Công diễn 2.
Cường Bạch đại diện nhóm tuyên bố tinh thần chiến đấu không lùi bước: “Áp lực thì vẫn áp lực nhưng mình đã nói từ khi bắt đầu chương trình, mình đến đây với một tinh thần chiến đấu để chứng minh người Việt Nam mình có thể so sánh được với bạn bè quốc tế. Nên dù đối thủ là ai, mình vẫn sẽ luôn luôn đón nhận như thế.”
Quy tắc Công diễn 2:
Công diễn 2 gồm 2 vòng đấu:
Vòng 1: 2 nhóm quốc tế lần lượt trình diễn, nhóm Tân Binh trình diễn sau. Sau đó, chương trình sẽ so điểm của nhóm Tân Binh với điểm trung bình cộng bình chọn tiết mục của 2 nhóm Quốc tế (tương đương mốc 100% mức thử thách) để tìm ra kết quả thành công hay thất bại chinh phục mức thử thách.
Vòng 2: NSX Toàn Năng SOOBIN sẽ dựa vào kết quả vòng đấu 1 để bí mật đưa ra lựa chọn 1 trong 2 nhóm nhạc Quốc tế để so điểm. Sau khi cả 2 nhóm quốc tế và nhóm Tân Binh trình diễn xong, tiến hành so điểm nhóm Tân Binh với nhóm Quốc tế mà NSX Toàn Năng SOOBIN đã lựa chọn trước đó để xác định kết quả thành công hay thất bại chinh phục mức thử thách.
Đặc biệt, trong hoạt động tiếp sức cho Công diễn 2 (phân chia vị trí), nhóm đã được giảm 3,5% mức thử thách cho Vòng 1.
Wonbi được tín nhiệm, trở thành nhóm trưởng Công diễn 2
Nhận thấy nhóm thiếu một vị trí bao quát, Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN đã yêu cầu tổ chức bầu chọn Nhóm trưởng chính thức cho Công diễn 2, “Sau Công diễn 1 vừa rồi thì bản thân SOOBIN cảm thấy là trong nhóm đang bị thiếu mất 1 vị trí trong việc bao quát nhóm và các thành viên còn lại. Vậy nên SOOBIN mong muốn yêu cầu nhà sản xuất nên có 1 buổi bầu chọn vị trí nhóm trưởng cho nhóm Tân Binh Thăng Cấp ở Công diễn 2”. Đây là cuộc bỏ phiếu kín với sự tham gia của 11 Tân Binh và cả đội ngũ ekip – một quy trình được minhtin nhận xét là “rất công tâm vì dù gì ekip cũng là người quan sát tụi em rất rõ”.
SOOBIN giải thích thêm: “Bắt đầu từ Công diễn 2, SOOBIN nghĩ chúng ta nên phải tìm ra 1 vài ứng cử viên có khả năng sẽ trở thành trưởng nhóm chính thức trong tương lai. SOOBIN muốn nhìn thấy những cái tên nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các thành viên khác. Cũng như bất cứ ai mong muốn và cảm thấy mình có thể làm được vị trí đó thì đều có cơ hội được làm, nếu như không phải Công diễn này thì sẽ là Công diễn khác.”
Với sự tín nhiệm từ các Tân Binh và đội ngũ ekip, Tân Binh Wonbi đã chính thức trở thành Nhóm trưởng của nhóm Tân Binh Thăng Cấp tại Công diễn 2. Anh bộc bạch về vai trò quan trọng này: “Trong tâm thì em cũng muốn đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm lần này. Em nghĩ vai trò lần này của em khá là quan trọng. Trong nhóm em là người có thể giải quyết các vấn đề mâu thuẫn từ các anh em trong nhóm vì em nghĩ cái tôi của em khá ít nên hy vọng các anh em cũng giúp đỡ em trong Công diễn này.”
Tập 2 khép lại cùng chiến thắng đầy cảm xúc của nhóm Tân Binh Thăng Cấp tại Công diễn 1, tạo tiền đề và động lực cho các Tân Binh tiếp tục nỗ lực trong những “trận chiến” khó nhằn hơn phía sau. Công diễn 2 đang đến rất gần, nhóm Tân Binh Thăng Cấp bảo toàn số lượng thành viên sẽ chạm trán với 2 nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, hứa hẹn thêm nhiều áp lực nhưng cũng nhiều tiết mục bùng nổ trong tương lai.
Chương trình hiện đang bước vào giai đoạn Thăng cấp được phát sóng trên VTV3 lúc 20h Thứ Bảy hằng tuần và 20h30 trên kênh Youtube YeaH1 One, chính thức có mặt trên ứng dụng giải trí MangoPlus.
Link Youtube tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=yYJxZnk7g7k
Giai đoạn chính thức của chương trình truyền hình thực tế “Tân Binh Toàn Năng” lên sóng VTV3 vào tháng 10/2025
Trước đó, NSX chương trình cũng đã công bố lịch trình ghi hình 5 Công diễn giai đoạn chính thức của “Tân Binh Toàn Năng”: Công diễn 1 diễn ra vào ngày 12/08 tại Nhà thi đấu Tân Bình, Công diễn 2 diễn ra vào ngày 10/09, Công diễn 3 diễn ra vào ngày 25/09, Công diễn 4 diễn ra vào ngày 9/10 và Công diễn 5 diễn ra vào ngày 24/10. Tại 5 buổi Công diễn này, khán giả cũng có cơ hội được là những người đầu tiên chứng kiến hành trình trưởng thành tiếp theo của đội hình Tân Binh Thăng Cấp khi tham gia ghi hình công diễn.
Tại giai đoạn chính thức của “Tân Binh Toàn Năng”, đội hình Tân Binh Thăng Cấp cũng sẽ được giao lưu, tranh tài cùng các nhóm nhạc quốc tế đã qua đào tạo bài bản trong khu vực, mở ra cơ hội được cọ xát và học hỏi kỹ năng thực tế từ những người đã có kinh nghiệm trình diễn sân khấu theo mô hình nhóm nhạc trước đó.
Chương trình chính thức công bố đội ngũ ekip với kinh nghiệm dày dặn, là bảo chứng của hàng loạt sân khấu âm nhạc đỉnh cao tại Việt Nam sẽ đồng hành cùng “Tân Binh Toàn Năng” bao gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Stage D.O.P Trần Quốc Vương, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Makeup & Hair Artist Team Quân Nguyễn - Pu Lê… khiến khán giả càng thêm mong đợi vào những sân khấu trình diễn được đầu tư hoành tráng và bùng nổ. “Tân Binh Toàn Năng” đang chứng minh là một sân chơi âm nhạc hàng đầu đào tạo và phát triển mô hình nhóm nhạc ở Việt Nam, mở ra cơ hội và kỷ nguyên mới cho tài năng trẻ Việt Nam - thế hệ nghệ sĩ bản lĩnh nối tinh hoa vươn ra quốc tế.
@Tân Binh Toàn Năng - Show It All Vietnam là chương trình truyền thực tế do YeaH1 đầu tư sản xuất và nắm bản quyền
YeaH1 là Tập đoàn truyền thông đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành giải trí với loạt chương trình thực tế “gây bão” như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Mẹ Siêu Nhân 2024, Gia Đình Haha. Không chỉ có nội dung chất lượng, các chương trình này còn đóng góp tích cực vào việc định hình văn hóa thần tượng, mở ra những kỳ vọng về ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam, trong đó chứa đựng sứ mệnh tôn vinh những giá trị nhân văn để đưa Việt Nam vươn mình ra thế giới.
