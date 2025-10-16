Tân binh Cường Bạch vươn lên dẫn đầu BXH: Nhân tố nổi bật nhất là ai?

Dựa trên số liệu từ Socialite vừa được công bố, Cường Bạch- tân binh nổi bật từ chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025 đã ghi tên mình vào Top 1 bảng xếp hạng, trở thành nhân tố được khán giả quan tâm nhiều nhất.
Theo bảng thống kê, Cường Bạch dẫn đầu với 14.466 đề cập. Điều bất ngờ là tân binh Cường Bạch vượt qua cả Anh Tú Atus và Lê Dương Bảo Lâm – hai cái tên sở hữu lượng fan áp đảo.
Sự bứt phá của anh không chỉ đến từ tài năng, thần thái trên sân khấu mà còn từ hành trình 7 năm kiên trì theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ – một câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực và bản lĩnh của một tân binh toàn diện.
Bạch Hồng Cường, nghệ danh Cường Bạch, sinh năm 2000 tại Nghệ An. Không chỉ thần thái chuẩn idol, trong vai trò Leader kiêm Performance, Cường Bạch chứng minh khả năng cân mọi phong cách trình diễn, từ rap, vocal đến vũ đạo, khẳng định vị thế một tân binh toàn diện.
Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu, ngoài đời anh là một “soft boy” ấm áp, sống nội tâm và giàu tình cảm. Sự đối lập này khiến Cường Bạch trở thành một “màu sắc đặc biệt” trong dàn thí sinh, được khán giả yêu mến và nhận xét là tân binh có triển vọng nổi bật. Chính sự kết hợp giữa cá tính mạnh mẽ trên sân khấu và con người hiền hòa ngoài đời đã tạo ra sức hút riêng, khiến anh trở thành trung tâm chú ý trong các fanclub và cộng đồng mạng.
7 năm và thành quả cho sự nỗ lực bền bỉ
Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ làn sóng Hallyu, Cường Bạch từng là thành viên nhóm nhảy cover B-Wild, sau đó âm thầm học hát, rèn luyện kỹ năng biểu diễn để thực hiện ước mơ trở thành idol. Năm 2018, anh gia nhập công ty RBW tại Hàn Quốc để đào tạo, chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam K-pop, nhưng sau một năm, anh không được chọn vào đội hình debut. Cú sốc đầu đời khiến Cường Bạch rơi vào khủng hoảng, nhưng anh không bỏ cuộc và tiếp tục thử sức ở nhiều cơ hội khác, bao gồm Vote For Five 2022, trước khi tham gia Tân Binh Toàn Năng 2025.
Trong suốt hành trình 7 năm, Cường Bạch đã trải qua không ít thử thách: phong độ thất thường, rớt hạng, chấn thương, và bị BGK nhận xét là “ca khó.” Tuy nhiên, nhờ tinh thần cầu tiến, anh đã liên tục cải thiện kỹ năng, từ vũ đạo mạnh mẽ đến vocal và rap melody, chứng minh mình là một tân binh toàn năng, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để đạt mục tiêu.
Màn “lột xác” tại Tân Binh Toàn Năng
Cường Bạch trở thành một trong hai thí sinh đầu tiên được đặc cách vào đội hình Tân Binh Thăng Cấp Top 11 tại Đêm Survival Showcase. Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực và chiến lược phát triển toàn diện của anh – không chỉ giữ thế mạnh vũ đạo mà còn khéo léo khai thác vocal và rap melody, tạo ra hình ảnh idol đa năng, chuẩn quốc tế.
Sau khi chương trình Tân binh toàn năng chính lên lên sóng ngay từ tập 1, Cường Bạch đã chứng minh thần thái của một center thực thụ. Không đảm nhận nhiều line hát, chỉ xuất hiện trong các đoạn rap và dance break ngắn, nhưng từng ánh nhìn, động tác và phong thái của anh vẫn đủ để thu hút mọi ánh mắt trong khán phòng.
Các mentor và BGK đều đánh giá cao tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng của Cường Bạch. Nhà sản xuất toàn năng SOOBIN không tiếc lời khen ngợi: “Đối với Cường, phải dùng từ ‘bén’ để miêu tả. Thần thái idol quá mạnh, rất khó để tìm thấy ở một tân binh khác.”
Nhân tố “khó đoán” cho sự bứt phá toàn điện
Với nền tảng vũ đạo tinh hoa kết hợp vocal và rap melody, Cường Bạch được đánh giá là tân binh toàn diện, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Anh cũng lấy G-Dragon làm nguồn cảm hứng, định hướng trở thành idol toàn cầu, góp phần đưa văn hóa Việt ra thế giới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo ở Hàn Quốc và nền tảng trong nước giúp anh dễ dàng thích nghi với các thể loại âm nhạc đa dạng và thể hiện phong thái lãnh đạo, quản lý nhóm.
Trước khi tham gia Tân Binh Toàn Năng, Cường Bạch đã tích lũy nền tảng kỹ năng vững chắc thông qua nhóm nhảy B-Wild và các khóa đào tạo ở Hàn Quốc. Quá trình này biến anh từ một “rookie” thành thực tập sinh đã được “cứng hóa”, với khả năng thích nghi cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của sân khấu quốc tế. Đây là lý do anh có thể vừa giữ thế mạnh vũ đạo vừa phát triển vocal và rap melody, tạo hồ sơ “tân binh toàn năng” lý tưởng.
Cường Bạch thu hút khán giả không chỉ bằng kỹ năng mà còn bởi hình ảnh “hoàng tử” trên sân khấu – lạnh lùng, tự tin, đậm vibe tổng tài, trong khi ngoài đời là chàng trai nội tâm, ấm áp, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn có thần thái nổi bật. Fanpage và các diễn đàn mạng xã hội đều chia sẻ clip và bình luận về màn trình diễn của anh, với lượng tương tác hàng chục nghìn, chứng minh sức hút lan tỏa rộng rãi.
Với hành trình 7 năm kiên trì, sự lột xác trong từng màn trình diễn và khả năng đa năng hiếm thấy, Cường Bạch không chỉ chinh phục khán giả Việt mà còn mở ra triển vọng trở thành một idol quốc tế.