Tân binh Cường Bạch vươn lên dẫn đầu BXH: Nhân tố nổi bật nhất là ai?

Cường Bạch bất ngờ dẫn đầu BXH Top 10 Tân Binh Toàn Năng 2025

Dựa trên số liệu từ Socialite vừa được công bố, Cường Bạch- tân binh nổi bật từ chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025 đã ghi tên mình vào Top 1 bảng xếp hạng, trở thành nhân tố được khán giả quan tâm nhiều nhất.

Theo bảng thống kê, Cường Bạch dẫn đầu với 14.466 đề cập. Điều bất ngờ là tân binh Cường Bạch vượt qua cả Anh Tú Atus và Lê Dương Bảo Lâm – hai cái tên sở hữu lượng fan áp đảo.

Sự bứt phá của anh không chỉ đến từ tài năng, thần thái trên sân khấu mà còn từ hành trình 7 năm kiên trì theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ – một câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực và bản lĩnh của một tân binh toàn diện.

Cường Bạch chinh phục khán giả bằng hành trình 7 năm đầy nghị lực

Bạch Hồng Cường, nghệ danh Cường Bạch, sinh năm 2000 tại Nghệ An. Không chỉ thần thái chuẩn idol, trong vai trò Leader kiêm Performance, Cường Bạch chứng minh khả năng cân mọi phong cách trình diễn, từ rap, vocal đến vũ đạo, khẳng định vị thế một tân binh toàn diện.