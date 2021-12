Tân binh 2k Việt được khen ngợi khi collab với rapper Hàn 'Show me the money'

Vừa qua một tân binh của Vpop đã gây chú ý trên mạng xã hội với thông tin sẽ collab với Microdot - rapper Top 8 "Show Me The Money". Gương mặt hoàn toàn mới của làng nhạc Việt này là Dương Domic.

Mới đây Dương Domic đã chính thức ra mắt MV đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Candy. Bài hát được sản xuất bởi chính Dương Domic cùng đội ngũ của rapper Hàn Quốc Microdot, bên cạnh đó Quang Hùng MasterD đồng sáng tác.

Nam ca sĩ cho biết Candy chính là hình ảnh ẩn dụ của anh trên hành trình trở về với tình yêu âm nhạc. Đó là lý do vì sao Dương Domic quyết định chọn nó làm sản phẩm đầu tiên ra mắt khán giả.

Ca khúc cũng gây ấn tượng mạnh đến khán giả bởi điệp khúc “So sweet so sweet like Candy” được lặp đi lặp lại vô cùng bắt tai, cũng như phần rap đặc biệt của Microdot.