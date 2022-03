Tắm xà phòng hàng ngày: Những tác hại không ngờ mà cơ thể đang phải gánh chịu

Đối với những bệnh nhân này, làm sạch cơ thể bằng xà phòng và nước nóng sẽ dẫn đến mất cân bằng của lớp axit béo và bã nhờn trên da, vốn có tác dụng bảo vệ và giữ ẩm cho da, đồng thời chống lại các tác nhân ô nhiễm bên ngoài. Việc phá vỡ các yếu tố này có thể khiến da bị khô, bong tróc và dễ bị nhiễm trùng hơn.

Nhiều người muốn tắm mỗi ngày vì lý do mùi cơ thể. Nhưng theo bác sĩ James Hamblin, tác giả cuốn sách "Clean: The New Science of Skin", tắm quá thường xuyên sẽ khiến mùi cơ thể thêm trầm trọng hơn.

Trong một bài báo được đăng tải trên tạp chí The Atlantic, Hamblin giải thích rằng, mùi cơ thể là kết quả của các vi khuẩn sống nhờ dầu và mồ hôi trên da của chúng ta.

"Nếu bạn tắm quá thường xuyên và sử dụng quá nhiều xà phòng, bạn sẽ làm mất đi sự cân bằng của hệ sinh thái này. Khi vi khuẩn sinh sôi trở lại, những loại vi khuẩn gây mùi cơ thể sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Do đó, bạn sẽ thấy mùi cơ thể của mình trở nên hăng hơn khi thường xuyên tắm. Trong khi đó, nếu bạn kiểm soát tần suất tắm của mình, hệ sinh thái này sẽ đạt được sự cân bằng và mùi cơ thể cũng giảm bớt", ông viết.

Bao lâu thì nên tắm một lần?