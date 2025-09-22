Tâm tư thầy giáo gửi Bộ trưởng GD-ĐT về Thông tư 19 kỷ luật học sinh

Thầy giáo trăn trở về các biện pháp kỷ luật học sinh được đưa ra trong Thông tư 19 (quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh) khi thực tế không ít sự việc diễn ra trong thời gian gần đây.

Dưới đây là những trăn trở của thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An:

Kính gửi PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Kính thưa Bộ trưởng!

Bộ GD-ĐT đã công bố Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10/2025.

Cá nhân tôi và rất nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh rất tâm tư, băn khoăn về nội dung kỷ luật học sinh sai phạm nội quy trong Thông tư này.