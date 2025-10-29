Tâm thư của 'tổng tài' sau khi đàn em đánh người ở quán cafe bị tạm giam 40 ngày

Ngày 29/10, trên trang cá nhân, 'tổng tài' Nguyễn Văn Thiên đăng tải bức tâm thư dài gửi đến mẹ của người bị hại trong vụ việc khiến người em của anh - Nguyễn Long Vũ - bị tạm giam 40 ngày.

Theo bài viết, Thiên cho biết anh không viết thư để biện minh cho hành động sai trái của em trai, mà chỉ mong “công lý được soi sáng bằng cả pháp luật và lòng người”.

Nguyễn Long Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Anh bày tỏ sự thấu hiểu với nỗi đau của mẹ người bị hại, đồng thời kêu gọi sự tha thứ: “Nếu cô từng nghe lời Phật dạy về nhân - quả - tha thứ, thì tôi tin, tha thứ trong lúc này không chỉ là cứu một chàng trai, mà là cứu luôn một nhân cách, một cuộc đời”.

Nguyễn Văn Thiên cho rằng, “một cái tát có thể sai, nhưng sự trừng phạt cũng cần có giới hạn của lẽ phải”, đồng thời nhấn mạnh mong muốn vụ việc được nhìn nhận công bằng, không bị bóp méo bởi dư luận.

Nguyên văn bài đăng của 'tổng tài' Thiên:﻿