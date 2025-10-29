Tâm thư của 'tổng tài' sau khi đàn em đánh người ở quán cafe bị tạm giam 40 ngày

Ngày 29/10, trên trang cá nhân, 'tổng tài' Nguyễn Văn Thiên đăng tải bức tâm thư dài gửi đến mẹ của người bị hại trong vụ việc khiến người em của anh - Nguyễn Long Vũ - bị tạm giam 40 ngày.
Theo bài viết, Thiên cho biết anh không viết thư để biện minh cho hành động sai trái của em trai, mà chỉ mong “công lý được soi sáng bằng cả pháp luật và lòng người”.
Anh bày tỏ sự thấu hiểu với nỗi đau của mẹ người bị hại, đồng thời kêu gọi sự tha thứ: “Nếu cô từng nghe lời Phật dạy về nhân - quả - tha thứ, thì tôi tin, tha thứ trong lúc này không chỉ là cứu một chàng trai, mà là cứu luôn một nhân cách, một cuộc đời”.
Nguyễn Văn Thiên cho rằng, “một cái tát có thể sai, nhưng sự trừng phạt cũng cần có giới hạn của lẽ phải”, đồng thời nhấn mạnh mong muốn vụ việc được nhìn nhận công bằng, không bị bóp méo bởi dư luận.
Nguyên văn bài đăng của 'tổng tài' Thiên:
Hôm nay tròn 40 ngày kể từ khi em trai tôi Nguyễn Long Vũ bị tạm giam.
Vì một cái tát và một cú đấm trong khoảnh khắc nóng giận, một chàng trai mới ngoài hai mươi, tuổi đời còn non nớt, giờ đang nằm trong trại tạm giam, xa gia đình, xa cha mẹ, và xa cả tương lai đang mở ra phía trước.
Tôi Nguyễn Văn Thiên, anh của Vũ không viết những dòng này để thanh minh, cũng không để biện hộ. Tôi chỉ muốn nói lên một phần sự thật, và gửi đến cô Xuân mẹ của bạn Đức, cũng như cộng đồng mạng một lời từ trái tim của một người anh.
Cô ạ,
Không ai muốn nhìn thấy con mình bị tổn thương. Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng là anh trai, cũng biết đau khi em mình vướng vào rắc rối. Nhưng một hành vi sai lầm trong vài giây nóng giận, liệu có đáng để đổi bằng 40 ngày tạm giam, 40 đêm giam cầm, và nỗi sợ hãi chưa biết ngày trở về?
Nếu cô từng nghe lời Phật dạy về nhân - quả - tha thứ, thì tôi tin, tha thứ trong lúc này không chỉ là cứu một chàng trai, mà là cứu luôn một nhân cách, một cuộc đời.
Nếu một ngày, người ta nhắc lại câu chuyện này, điều đẹp nhất không phải là “con trai cô bị đánh”, mà là “cô Xuân người mẹ bao dung, biết dừng lại để nhân từ thắng hận thù”.
Tôi không xin cho Vũ được miễn trách nhiệm.
Tôi chỉ mong công lý được soi sáng bằng cả pháp luật và lòng người.
Một cái tát có thể sai, nhưng sự trừng phạt cũng cần có giới hạn của lẽ phải.
40 ngày qua, gia đình tôi đã sống trong nỗi đau lặng thầm, nhưng không tuyệt vọng.
Bởi tôi tin rằng ở đâu còn lòng người, ở đó còn công bằng.
Cô Xuân ơi, nếu cô đọc được những dòng này, tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ. Không chỉ vì Vũ mà còn vì chính Đức, vì tương lai của cả hai đứa trẻ. Tha thứ là ánh sáng duy nhất có thể cứu chuộc được cả hai bên khỏi thù hận và tội lỗi.
Tôi người anh sẽ làm tất cả, bằng luật pháp, bằng niềm tin và bằng trái tim, để đòi lại công bằng cho em mình.
Không phải để thắng ai, mà là để sự thật không bị bóp méo, và lòng người không bị che mờ.
Ngày 20/9, theo Vnexpress, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, chiều 17/9, Vũ cùng "tổng tài" Thiên và một số người vào quán cà phê trong khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Tiệm có quy định "không hút thuốc lá" và đã dán biển cảnh báo. Tuy nhiên, Thiên (mặc comple, áo sơ mi, đeo cà vạt) hút tẩu thuốc khi ngồi nói chuyện.
Thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán hai lần ra nhắc nhở, đề nghị khách hàng không hút thuốc trong quán. Sau lần thứ 3 nhân viên quán nhắc nhở, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên.
Nạn nhân 28 tuổi ngã ra sàn nhà, Thiên một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.
Thanh niên bị đánh là con của chủ quán, đã làm nhân viên thu ngân tại đây hơn một năm.