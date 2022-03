Tầm quan trọng trong hành vi thể hiện tình cảm

Trẻ sơ sinh thích sự gắn bó an toàn đó. Bởi, bà Finlay giải thích, cảm giác an toàn cho phép trẻ tin tưởng người khác. Từ đó, hình thành các mối quan hệ thân thiết khi trưởng thành. Thể hiện tình yêu thương một cách nhất quán, bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh, sẽ giúp thúc đẩy mối liên kết thiết yếu. Nhờ đó, cho phép trẻ ngừng lo lắng và bắt đầu phát triển.

“Khi nghĩ về tình yêu như một điều gì đó cần làm, chứ không chỉ là cảm giác có được, tất cả chúng ta (cha mẹ và con) đều được hưởng rất nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều đầu tiên con bạn làm khi chào đời là cất tiếng khóc. Tiếng khóc đó được coi là lời kêu gọi đầu tiên của trẻ đối với sự quan tâm của cha mẹ. Khi đó, cha mẹ sẽ xoa dịu, âu yếm và yêu thương trẻ. Phản ứng đó dẫn đến cái mà các nhà trị liệu gọi là ‘sự gắn bó an toàn’”, bà Finlay nhấn mạnh.

Khi trẻ lớn lên, một chế độ ăn uống ổn định với tình yêu thương vô điều kiện sẽ đảm bảo mang lại cho trẻ giá trị bẩm sinh (nền tảng của lòng tự trọng). Những đứa trẻ được đảm bảo an toàn khi biết rằng chúng có thể “thất bại”, nhưng vẫn là người nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Nhờ tình yêu, trẻ luôn sống trong an toàn. Đó là điều chúng cần để dám mạo hiểm, dám làm và đặt bản thân mình ra khỏi vùng an toàn đó.

Tại sao dạy trẻ cho và nhận tình yêu lại quan trọng?

Theo bà Finlay, cho đi tình yêu cũng là hành động quan trọng tương tự nhận. “Trên thực tế, có rất nhiều dữ liệu chứng minh rằng, cho đi là một yếu tố dự báo sức khỏe tâm thần thậm chí còn tốt hơn nhận. Công trình nghiên cứu của nhà tâm lý học người Mỹ Arthur Nikelly cho thấy, sự tham gia của cộng đồng và lối sống quan tâm đến xã hội thậm chí có tác động điều tiết đến kết quả bệnh tật”, bà Finlay dẫn chứng.

Thực tế, con người được sinh ra với sự đồng cảm. Bởi, các tế bào thần kinh phản chiếu trong não của chúng ta bắt chước trải nghiệm cảm xúc của người khác. Song, theo bà Finlay, sự đồng cảm đó vẫn cần được trau dồi nhờ luyện tập. Trẻ em cần phải linh hoạt sự đồng cảm đó. Do đó, trẻ cần học cách thể hiện tình yêu. Nữ chuyên gia đã gợi ý 5 cách dễ dàng để trẻ có thể bày tỏ tình yêu với người xung quanh: