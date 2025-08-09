Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách

Về pháp lý, cơ sở này hoạt động dưới tên Công ty TNHH một thành viên Nha khoa Tuyết Chinh (đăng ký kinh doanh từ tháng 9-2022), có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Sở Y tế TP.HCM cấp năm 2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Ngoài ra, bà Chinh có chứng chỉ hành nghề răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp năm 2014.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất không đúng phê duyệt, nhân sự chưa xuất trình được giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc, đồng thời phải có văn bản giải trình và bổ sung hồ sơ còn thiếu. Cơ sở cũng chỉ được đăng tải quảng cáo phù hợp danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt.

Đoàn kiểm tra còn yêu cầu các cá nhân TNH, PTTT và NTL chấm dứt ngay việc khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề.

Công an phường Hạnh Thông đang tiếp tục xác minh vụ việc theo trình báo của bà T. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phối hợp giám sát để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại địa bàn.