Tám ngành nghề cấm kinh doanh nhà đầu tư cần tránh

Có đến 8 ngành nghề pháp luật cấm kinh doanh, nhà đầu tư cần nắm rõ. Ảnh: LĐO

2. Cấm đầu tư kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật

Theo Phụ Lục II Luật Đầu tư 2020, các loại hợp chất và khoáng vật bị cấm đầu tư kinh doanh bao gồm 8 loại hóa chất độc như: Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh, hơi cay Nitơ, Saxitoxin, Ricin; 4 loại tiền chất gồm các hợp chất Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluoride, các hợp chất O-Alkyl, Chlorosarin, hlorosoma và Khoáng vật Amiang màu thuộc nhóm Amphibol…