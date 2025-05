Tám năm không có con, tôi bị mẹ chồng đay nghiến đến mức phải ly hôn nhưng chỉ một năm sau, bà đã phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ

Một năm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà nói muốn gặp tôi để nói chuyện. Khi gặp, bà khóc và xin lỗi tôi vì những lời lẽ cay nghiệt trong quá khứ. Bà nói rằng sau khi tôi rời đi, bà nhận ra mình đã sai và hối hận vì đã đối xử tệ bạc với tôi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Dù những vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của bà.

Sau khi tôi rời đi, mẹ chồng vẫn nghĩ mình đúng. Bà tự cho rằng việc tôi không sinh được con là lỗi lớn nhất trong đời người phụ nữ, rằng tôi rời bỏ gia đình là vô trách nhiệm. Nhưng rồi nửa năm sau, một sự thật khác khiến bà bàng hoàng: con trai bà – chồng cũ của tôi, đi khám sức khỏe tổng quát và phát hiện nguyên nhân vô sinh không phải do tôi, mà là do chính anh. Anh đã giấu nhẹm chuyện đó với gia đình, không dám đối mặt, càng không đủ can đảm để nói một lời xin lỗi.

Khi biết được điều đó, mẹ chồng suy sụp. Tất cả những lời cay nghiệt mà bà trút lên tôi suốt tám năm trời nào là "vô dụng", "vô phúc", giờ bỗng hóa thành những nhát dao dội ngược về lương tâm bà. Người mà bà đay nghiến, xua đuổi lại không hề làm gì sai.