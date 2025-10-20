Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Trước đó, ngày 28/2, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức lễ bàn giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên MobiFone trong đổi mới tư duy, xóa bỏ cách làm cũ, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Nhân dịp này, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm với phương châm “Đột phá, thần tốc – Dốc sức hoàn thành” trong toàn Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

Tại sự kiện này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị MobiFone xây dựng chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch một cách tổng thể, bài bản hơn, phát triển, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ, ứng dụng thành tựu tiên tiến trên thế giới để phục vụ hoạt động kinh doanh.

'VNPT, Viettel phải chia sẻ hạ tầng cho MobiFone'

Việc chuyển giao MobiFone về Bộ Công an khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển doanh nghiệp này nhằm góp phần phát triển công nghiệp an ninh, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành Công an theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng, việc MobiFone chuyển về Bộ Công an được xem là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái Chính phủ số, công dân số, xã hội số với sức mạnh của Đề án 06 đang là nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số đất nước. Khi về Bộ Công an, MobiFone sẽ có thêm cơ hội phát triển hạ tầng đáp ứng yêu cầu của Chính phủ để phát triển hạ tầng số cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Sau khi Chính phủ đồng ý chuyển MobiFone về Bộ Công an, cơ bản thị trường viễn thông sẽ có 3 doanh nghiệp chủ đạo gồm Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng, VNPT thuộc Bộ Tài chính, còn MobiFone thuộc Bộ Công an.