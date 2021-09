Tắm khuya và những hệ lụy với sức khỏe

Tắm ngay trước khi đi ngủ và lên giường khi tóc còn ướt sẽ ảnh hưởng đến nếp tóc cũng như sức khỏe của bạn.

Khi ngủ với mái tóc ẩm ướt sẽ khiến vỏ gối hút ẩm và tạo ra môi trường ẩm ướt hoàn hảo cho vi khuẩn có hại phát triển. Do đó, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da đầu khác nhau, chẳng hạn như ngứa, kích ứng và gàu.

Cảnh báo làm việc quá sức ngày nắng và tắm muộn có nguy cơ đột quỵ SKĐS - Trong những ngày hè nóng nực, công việc bận rộn, nhiều người thường có thói quen tắm khuya. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tắm khuya tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

