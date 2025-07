Tạm giữ tài xế xe công nghệ tông chết bé gái 4 tuổi ở TP.HCM

Ngày 28/7, Công an phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho biết đã tạm giữ tài xế Hồ Công H. (SN 1982, quê Nghệ An) để điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái 4 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 27/7, tài xế Hồ Công H. điều khiển xe taxi công nghệ mang biển kiểm soát 50H-383.xx lưu thông trên đường Bình Hòa 34, phường Bình Hòa, TP.HCM, theo hướng ra đường ĐT.743B. Hiện trường vụ tai nạn Khi đến giao lộ với đường Bình Hòa 25, tài xế H. đánh lái rẽ trái. Trong lúc xe taxi đang ôm cua, đã xảy ra va chạm với bé Nguyễn Thị Thúy A. (4 tuổi, quê Vĩnh Long) đang đứng chơi trên đường. Vụ va chạm nghiêm trọng khiến bé gái tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn có ba anh em ruột của bé A. đang đứng chơi ở khu vực giao lộ này. Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ Theo lời kể của người dân địa phương, gia đình bé A. thuê trọ cách hiện trường vài chục mét. Tài xế H. cũng thuê trọ gần đó và vào thời điểm xảy ra vụ việc, người này đang trên đường chạy xe về phòng trọ để nghỉ ngơi. Hiện, vụ việc đang được Công an TP. HCM thụ lý.